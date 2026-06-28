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        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Ai Ogura, MotoGP'deki ilk yarış zaferine ulaştı

        Ai Ogura, MotoGP'deki ilk yarış zaferine ulaştı

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde, SuperFile Trackhouse takımının Japon pilotu Ai Ogura birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 18:32 Güncelleme:
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        Ogura, MotoGP'deki ilk zaferine ulaştı!

        SuperFile Trackhouse takımının Japon pilotu Ai Ogura MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde zafere ulaştı.

        Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. mücadelesi, Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 26 tur üzerinden yapıldı.

        Yarışa 2. cepten başlayan Ogura, damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini elde etti.

        Bitiş çizgisini takım arkadaşı Ogura'dan 2 saniye sonra geçen Raul Fernandez 2'nci, liderin 3.5 saniye gerisindeki Jorge Martin (Aprilia) ise 3. sırayı aldı.

        MotoGP tarihinin ilk Türk sürücüsü ünvanını taşıyan ve Prima Pramac Yamaha takımında yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 10'unculuğa kadar yükseldiği mücadeleyi motosikletindeki arıza nedeniyle 13. turda terk etti.

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        İspanyol pilot Martin, puanını 193'e çıkararak şampiyonada liderliğe yükseldi.

        Sezonun 11. ayağı, 11-12 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

        PİLOTLAR KLASMANI

        1. Jorge Martin (İspanya): 193 puan

        2. Marco Bezzecchi (İtalya): 186

        3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 177

        4. Ai Ogura (Japonya): 168

        5. Marc Marquez (İspanya): 153

        21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 11

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