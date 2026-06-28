Ai Ogura, MotoGP'deki ilk yarış zaferine ulaştı

İstanbul'da, evinin önünde aracına binerken silahlı saldırıya uğrayan Şehmus Mert Korkmaz, vücuduna isabet eden mermiler sonucu hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Diğer yandan cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortay... Daha Fazla Göster

İstanbul'da, evinin önünde aracına binerken silahlı saldırıya uğrayan Şehmus Mert Korkmaz, vücuduna isabet eden mermiler sonucu hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Diğer yandan cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. (DHA) Daha Az Göster