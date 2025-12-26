Aidat göçünü durduracak düzenleme yolda
İstanbul'da kiraları aşan site aidatları "aidat göçü"ne yol açarken, beklenen yasal düzenlemeyle yükün hafifletilmesi hedefleniyor. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç'a göre artışın başlıca nedenleri; güvenlik, temizlik ve teknik personel maaşları; elektrik, su ve doğalgaz giderleri; havuz, asansör, peyzaj ve sosyal alan bakımı; rezidanslarda 7/24 hizmet anlayışı ile profesyonel yönetim ve dış hizmet alımları; ayrıca sosyal imkân arttıkça aidat da yükseliyor. Esra Toptaş yazdı
Site aidatlarının kirayı geçmesi nedeniyle İstanbul içinde aidat göçü yaşandığını dile getirmiştim. Beklenen yasal düzenlemeyle bu sorunun sona ermesi hedefleniyor. Peki bu düzenleme nasıl olacak?
Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç’a sordum. Araç, öncelikle site aidatlarını yükselten nedenlerini şöyle anlattı :
* Güvenlik, temizlik ve teknik personel maaşlarındaki artış
* Elektrik, su ve doğalgaz giderleri
* Havuz, asansör, peyzaj ve sosyal alan bakım maliyetleri
* Rezidanslarda 7/24 hizmet anlayışı
* Profesyonel yönetim ve dış hizmet alımları
* Site ne kadar fazla sosyal imkan sunuyorsa, aidat da o kadar yükseliyor.
Araç, yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenlemenin, site aidatlarında önemli değişiklikler öngördüğünün altını çizdi:
Yeni düzenleme ile birlikte:
• Site yönetimleri yılda en az bir kez denetlenecek.
• Gelir ve giderler dijital ortamda şeffaf şekilde izlenebilecek.
• Site yöneticileri lisanslı ve eğitimli olacak.
• Aidat artışları enflasyon oranlarının üzerinde yapılamayacak.
* Bu düzenleme ile keyfi ve kontrolsüz aidat zamlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
* Yeni düzenleme, kiracıları da yakından ilgilendiriyor. Aidatın kira bedelini aşması durumunda yük paylaşımı değişiyor.
Örneğin:
• Kira: 10.000 TL
• Aidat: 12.000 TL
Bu tabloda kiracı yalnızca kira bedeli kadar aidat ödeyecek, kalan tutar ev sahibi tarafından karşılanacak. Bu uygulama, özellikle yüksek aidatlı sitelerde kiracılar için önemli bir rahatlama sağlayacak.
* Yeni yasal düzenleme ile birlikte:
• Aidatların kontrol altına alınması,
• Vatandaşın sadece aidat nedeniyle ev değiştirmek zorunda kalmaması,
• Site yaşamının sürdürülebilir hale gelmesi amaçlanıyor.