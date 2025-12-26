Aidat göçünü durduracak düzenleme yolda

Site aidatlarının kirayı geçmesi nedeniyle İstanbul içinde aidat göçü yaşandığını dile getirmiştim. Beklenen yasal düzenlemeyle bu sorunun sona ermesi hedefleniyor. Peki bu düzenleme nasıl olacak?

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç’a sordum. Araç, öncelikle site aidatlarını yükselten nedenlerini şöyle anlattı :

* Güvenlik, temizlik ve teknik personel maaşlarındaki artış

* Elektrik, su ve doğalgaz giderleri

* Havuz, asansör, peyzaj ve sosyal alan bakım maliyetleri

* Rezidanslarda 7/24 hizmet anlayışı

* Profesyonel yönetim ve dış hizmet alımları

* Site ne kadar fazla sosyal imkan sunuyorsa, aidat da o kadar yükseliyor.

Araç, yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenlemenin, site aidatlarında önemli değişiklikler öngördüğünün altını çizdi:

Yeni düzenleme ile birlikte:

• Site yönetimleri yılda en az bir kez denetlenecek.

• Gelir ve giderler dijital ortamda şeffaf şekilde izlenebilecek.

• Site yöneticileri lisanslı ve eğitimli olacak.