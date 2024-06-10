Aile Destek ödemeleri bitti mi? Haziran ayı 2024 Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan Aile Destek ödemeleri Temmuz 2023 yılında başladı. Aile Destek Programı ödemelerinden yararlanan vatandaşlar ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Aile Destek Programı ödemeleri, en fazla 12 ay süreyle yapılıyor. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olduğu biliniyor. İşte Aile Destek ödemesi hakkında detaylar
Aile Destek ödemesi ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Temmuz 2023 yılında başlayan Aile Destek ödeme programı 12 aylık olarak planlanmıştı. Peki Aile Destek ödemeleri bitti mi? Haziran ayı 2024 Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ 7 HAZİRAN’DAN İTİBAREN HESAPLARDA!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydederek, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini söyledi.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ÖNE ÇEKİLDİ
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün (7 Haziran) itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?
850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere aylık düzenli nakit desteği sağlayan bir sosyal yardım programı. Ödemeler, hanedeki kişi başına düşen aylık gelire göre değişiyor ve 850 TL ile 1.250 TL arasında oluyor.
Aile destek ödemeleri, her ay düzenli olarak vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ödemelerin hesaplarına yatıp yatmadığını kolayca sorgulayabilirler.