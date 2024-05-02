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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile destek ödemeleri Mayıs 2024: Bu ay Aile Destek ödemeleri ne zaman hesaba yatacak, çocuk desteği ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile Destek Programı ödemeleri Mayıs ayı ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?

        Aile Destek Programı tüm hızıyla sürüyor. Bir sene daha uzatılan programın son ödemesi Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın süreci uzatıp uzatmayacağı henüz bilinmiyor. Peki, binlerce ailenin beklediği Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 08:13 Güncelleme: 02.05.2024 - 08:13
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        1

        2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı kapsamında geliri düşük aileler 12 ay boyunca destekleniyor. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor. Peki, Aile Destek Programı Mayıs ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        2

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI NE ZAMAN YATACAK?

        Konuyla ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatması bekleniyor.

        3

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

        4

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

        Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

        1-2 çocuklu hanelere 350 TL

        3 çocuklu hanelere 450 TL

        4 çocuklu hanelere 550 TL

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL veriliyor.

        5

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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