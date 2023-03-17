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Aile Destek Ödemesi tarihleri: Haziran'a dikkat! Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar, ne zaman?

Aile Destek Ödemesi tarihleri ve ödeme miktarları netleşti. Öte yandan Bakanlık'tan yapılan açıklamada ödeme alanlara Haziran ayıyla ilgili hatırlatma geldi. Peki, Aile Destek Paketi Mart ayı ödemeleri ne zaman ve ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

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  • Aile Destek Ödemesi tarihleri: Haziran'a dikkat! Aile Destek Paketi ödemesi Mart ayı ödemesi ne zaman, başladı mı?

    Aile Destek Peketi Ödemesi Mart ayı ödemeleri ve Aile Destek Paketi ödemesi tutarı her ay olduğu gibi bu ay da ödeme alan hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Aile Destek Paketi Mart ayı ödemeleri başladı mı? Aile Destek Paketi tutarları ne kadar, kaç TL? İşte Bakanlık'tan gelen Haziran ayı açıklaması...
  • Aile Destek Ödemesi tarihleri: Haziran'a dikkat! Aile Destek Paketi ödemesi Mart ayı ödemesi ne zaman, başladı mı?

    2023 MART AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin 8 Mart itibarıyla başlayacağını bildirdi.
  • Aile Destek Ödemesi tarihleri: Haziran'a dikkat! Aile Destek Paketi ödemesi Mart ayı ödemesi ne zaman, başladı mı?

    2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. 
  • Aile Destek Ödemesi tarihleri: Haziran'a dikkat! Aile Destek Paketi ödemesi Mart ayı ödemesi ne zaman, başladı mı?

    Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

    450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

    450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

    911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

    1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
  • Aile Destek Ödemesi tarihleri: Haziran'a dikkat! Aile Destek Paketi ödemesi Mart ayı ödemesi ne zaman, başladı mı?

    HAZİRAN AYI ÖDEMESİ SON OLACAK!

    Bakanlık'tan ödemeyle iligli yapılan açıklama şu şekilde: 

    850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
  • Aile Destek Ödemesi tarihleri: Haziran'a dikkat! Aile Destek Paketi ödemesi Mart ayı ödemesi ne zaman, başladı mı?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Aile Destek Ödemesi tarihleri: Haziran'a dikkat! Aile Destek Paketi ödemesi Mart ayı ödemesi ne zaman, başladı mı?

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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