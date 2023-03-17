Aile Destek Peketi Ödemesi Mart ayı ödemeleri ve Aile Destek Paketi ödemesi tutarı her ay olduğu gibi bu ay da ödeme alan hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Aile Destek Paketi Mart ayı ödemeleri başladı mı? Aile Destek Paketi tutarları ne kadar, kaç TL? İşte Bakanlık'tan gelen Haziran ayı açıklaması...