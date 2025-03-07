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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek ödemesi uzatıldı mı 2025? Aile Destek Programı bitti mi, devam edecek mi, Mart ödemesi ne zaman yatacak?

        Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı, devam edecek mi?

        Aile Destek Programı ödemeleri aralık ayı itibarıyla sona erdi. 2022 yılında dönemsel olarak başlatılan Aile Destek Paketi'nin 2025 yılında devam edip etmeyeceği hak sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere gelir miktarına göre 850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda yapılan ödemelerdir. Peki, "Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı?" İşte 2025 Aile Destek ödemeleri devam edecek mi sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 18:37 Güncelleme: 08.03.2025 - 00:15
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        Aile Destek ödemelerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay dar gelirli ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi, aralık ayında yapılan ödemelerin ardından sona ermişti. Bu kapsamda Aile Destek Programı'nın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi. Peki, "Aile Destek ödemesi uzatıldı mı 2025? Aile Destek Programı bitti mi, devam edecek mi?" İşte detaylar...

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        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

        Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

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        2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

        Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.

        2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.

        Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
        450 TL ve altı 1.250 TL
        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

        Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
        1-2 çocuklu hanelere 350 TL
        3 çocuklu hanelere 450 TL
        4 çocuklu hanelere 550 TL
        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

        Aşağıdaki linkten Aile Destek ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

        E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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