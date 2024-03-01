Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.097,15 %-1,05
        DOLAR 31,3567 %0,39
        EURO 34,0333 %0,61
        ALTIN 2.104,10 %2,50
        FAİZ 45,26 %0,87
        GÜMÜŞ GRAM 23,40 %2,66
        BITCOIN 62.334,00 %1,47
        GBP/TRY 39,7347 %0,53
        EUR/USD 1,0841 %0,29
        BRENT 83,58 %2,03
        ÇEYREK ALTIN 3.440,20 %2,50
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler AİLE DESTEK PAKETİ 2024: Mart Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, zamlandı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile destek ödemeleri ne kadar oldu, yatırıldı mı?

        İhtiyaç sahibi ailelere belirli bir tutarlarda verilen Aile Destek Paketi ödemeleri gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Ödemeler kapsamında sosyal yardımın ne kadar olduğu ve yatırıldığı tarihler asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanması ve yapılan diğer zamların ardından araştırılıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu ve Aile Destek yardım parası ne zaman ödenecek? İşte Aile Destek Paketi yardım ödemeleri hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 21:48 Güncelleme: 01.03.2024 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aile Destek ödemeleri her ay gerçekleştiriliyor. Yapılan zamlar ile "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Aile Destek Paketi yardım ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte "Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının yanıtı ile güncel bilgiler...

        2

        DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

        Mart ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile destek ödemelerinin tarihi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek.

        3

        AİLE DESTEK ÖDEMESİ ZAMLANDI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ile ilgili henüz bir zam ve ödeme tarihi açıklamadı. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde zam miktarı ve ödeme tarihi hakkında detaylı bilgi verilecektir.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz."

        4

        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü web sitesinde, ödeme tutarı aralıklarıyla ilgili şu açıklama yer almaktadır:

        450 TL ve altı - 1.250

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

        5

        AİLE DESTEK PROGRAMINDA ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

        Çocuk desteğini içeren programın başlamasıyla beraber, hanelere sağlanacak ek destek miktarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Destek miktarları ise şu şekilde:

        1-2 çocuklu hanelere - 350

        3 çocuklu hanelere - 450

        4 çocuklu hanelere - 550

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

        6

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Elon Musk'tan OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a yapay zeka davası
        Elon Musk'tan OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a yapay zeka davası
        Tarihi bedel!
        Tarihi bedel!
        Heyelan köyü ikiye böldü! 40 ev ve köyün camisi boşaltıldı
        Heyelan köyü ikiye böldü! 40 ev ve köyün camisi boşaltıldı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?