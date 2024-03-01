Aile destek ödemeleri ne kadar oldu, yatırıldı mı?
İhtiyaç sahibi ailelere belirli bir tutarlarda verilen Aile Destek Paketi ödemeleri gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Ödemeler kapsamında sosyal yardımın ne kadar olduğu ve yatırıldığı tarihler asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanması ve yapılan diğer zamların ardından araştırılıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu ve Aile Destek yardım parası ne zaman ödenecek? İşte Aile Destek Paketi yardım ödemeleri hakkında merak edilenler...
Aile Destek ödemeleri her ay gerçekleştiriliyor. Yapılan zamlar ile "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Aile Destek Paketi yardım ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte "Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının yanıtı ile güncel bilgiler...
DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?
Mart ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile destek ödemelerinin tarihi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ ZAMLANDI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ile ilgili henüz bir zam ve ödeme tarihi açıklamadı. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde zam miktarı ve ödeme tarihi hakkında detaylı bilgi verilecektir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz."
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü web sitesinde, ödeme tutarı aralıklarıyla ilgili şu açıklama yer almaktadır:
450 TL ve altı - 1.250
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850
AİLE DESTEK PROGRAMINDA ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!
Çocuk desteğini içeren programın başlamasıyla beraber, hanelere sağlanacak ek destek miktarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Destek miktarları ise şu şekilde:
1-2 çocuklu hanelere - 350
3 çocuklu hanelere - 450
4 çocuklu hanelere - 550
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması.