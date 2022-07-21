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Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi e - Devlet başvurusu nasıl yapılır?

Milyonlarca aileyi etkileyen Aile Destek Programı ödemeleri Kurban Bayramı öncesi yatarken, Aile Destek Paketine başvuru yapmak isteyen ihtiyaç sahipleri başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi hane başına 450 - 600 TL arasında değişen tutarlarda hesaplara yatan sosyal yardım parasının hangi tarihlerde hesaplara yatacağı merak konusu oldu. İşte Aile Destek Programı hakkında merak edilen soruların yanıtı...

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  • Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi e - Devlet başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Programı ödemelerine kimler başvuru yapabilir, başvuru şartları nelerdir?

    Aile Destek Programı ödemeleri son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alırken, başvuru koşulları merak konusu oldu. Herkesin bildiği gibi 4 milyon ailenin yararlanacağı 15 milyar liralık aile Destek Paketi ödemeleri 12 ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı başvuruları ise, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır. Peki Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi e devlet başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
  • Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi e - Devlet başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Programı ödemelerine kimler başvuru yapabilir, başvuru şartları nelerdir?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
  • Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi e - Devlet başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Programı ödemelerine kimler başvuru yapabilir, başvuru şartları nelerdir?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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  • Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi e - Devlet başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Programı ödemelerine kimler başvuru yapabilir, başvuru şartları nelerdir?

    AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.
  • Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi e - Devlet başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Programı ödemelerine kimler başvuru yapabilir, başvuru şartları nelerdir?

    Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var.  Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız. Başvuruları inşallah 27 Haziran Pazartesi günü almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.
  • Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi e - Devlet başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Programı ödemelerine kimler başvuru yapabilir, başvuru şartları nelerdir?

    AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Yaklaşık 4 milyon haneye bir yılda 15 milyar liralık maddi destek sağlanacağını bildiren Yanık, şunları kaydetti:

    "Ödemeler 12 ay boyunca süreli ve aylık olarak yapılacak. Bugünden (27 Haziran 2022) itibaren e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza giderek başvurabilirsiniz. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlarımız da başvuru yapabilecek. İlk destek ödemesi Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda."

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YORUMLAR

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  • 5556731057724160@facebook.com 3 saat önce bende başvurdum ama hala para yatmmadı tarihini bilen varmı ne zaman yatıcak?
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