Aile Destek Programı ödemeleri son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alırken, başvuru koşulları merak konusu oldu. Herkesin bildiği gibi 4 milyon ailenin yararlanacağı 15 milyar liralık aile Destek Paketi ödemeleri 12 ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı başvuruları ise, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır. Peki Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi e devlet başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...