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Aile Destek Paketi ödemeleri başladı mı? 2023 Haziran Aile Destek Paketi ödeme tarihleri

Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemeleri başladı mı? Haziran ayının ortasına gelinmesiyle beraber ödeme alan hak sahipleri bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Öte yandan "Aile Destek Paketi ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edilen konularla ilgili detaylar netleşti. Peki, Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemeleri ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

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  • AİLE DETSEK PAKETİ| 2023 Haziran Aile Destek Paketi ödeme tarihleri belli oldu mu?

    Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek paketi ödemleri en kadar ve ne zaman yatıyor? Haziran ayının gelmesiyle birlikte ödeme alan hak sahipleri bu soruların cevabını araştırmaya başladı. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...
  • AİLE DETSEK PAKETİ| 2023 Haziran Aile Destek Paketi ödeme tarihleri belli oldu mu?

    HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Aile destek yardımı haziran ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aile Destek ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

     
  • AİLE DETSEK PAKETİ| 2023 Haziran Aile Destek Paketi ödeme tarihleri belli oldu mu?

    AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

    Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

    Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

    450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

    450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

    911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

    1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

     
  • AİLE DETSEK PAKETİ| 2023 Haziran Aile Destek Paketi ödeme tarihleri belli oldu mu?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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  • AİLE DETSEK PAKETİ| 2023 Haziran Aile Destek Paketi ödeme tarihleri belli oldu mu?

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • AİLE DETSEK PAKETİ| 2023 Haziran Aile Destek Paketi ödeme tarihleri belli oldu mu?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

     
  • AİLE DETSEK PAKETİ| 2023 Haziran Aile Destek Paketi ödeme tarihleri belli oldu mu?

    Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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