Türkiye'de 25 bin 198 aile hekimi bulunuyor. Aile hekimlerinin 2017 yılında yaptıkları muayene sayısı ise 235 milyon 135 bin 618.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; süreçle ilgili bilgi veren Ankara Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Başkanı Akif Emre Eker, aile hekimlerinin mali olarak desteklenmemesinin, aile hekimliği uygulamasının kalitesini zora soktuğunu kaydetti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "2005 yılında Aile Hekimliği Pilot Uygulaması başladığında hastaların %30'u 1. basamak, %70 'i hastanelere başvuruyordu. Aile Hekimliği uygulaması ile amaçlardan bir tanesi de bu oranları tersine çevirmekti. Ancak 13 yıl sonra gelinen noktada 1. basamağa başvuru oranı yüzde 32, hastanelere ise yüzde 68 yani başa döndük. Bu da demek oluyor ki aile hekimliği desteklenmiyor."

Eker, sürdürülebilir bir birinci basamak sağlık hizmet sunumu için maliyet iyileştirilmeden ve aile hekimliği uygulamaları desteklenmeden bu oranların tersine dönmesinin zor olduğunu vurguladı.

"SON 6 YILDA ÜCRETLERİ ERİYEN TEK MESLEK GRUBUYUZ"

Aile hekimleri ücretleriyle ilgili çarpıcı bir açıklama yapan Eker, "Son 6 yılda ücretleri eriyen ve belki de geriye giden tek meslek grubuyuz bu da bize acı veriyor" dedi.

25 bin 198 aile hekiminin bu sözleşme ile yatıp kalktığına dikkat çeken Eker, "Uygulamanın başladığı ilk yıllarda her bir aile hekimi döviz kuru bazında yaklaşık 3.500 $ ücret alırken, gelmiş olduğumuz nokta da ücretlerimiz ortalama 1.500 $ seviyesine düşmüştür. Aile hekimleri kayıtlı kişiler üzerinden ücretlendirilmektedir. 5 yıl önce 4.000 ortalama kayıtlı kişi sayısı şimdiler de 3.000'lere kadar düşmüş bu da ciddi bir gelir azalmasına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla artış oranı memur maaş zammından farklı bir katsayı ile şekilde hesaplanmalıdır" diye konuştu.

Aile hekimliklerindeki işletim giderleri için harcanan cari gider ödemelerine yapılan artışların, enflasyondaki artışların oldukça gerisinde kalması nedeniyle harcama kalemlerindeki artışların da ciddi sorun olduğuna vurgu yapıldı. Bu durumu örnekle anlatan Eker, "ASM’de çalıştırılan personel giderleri son 6 yılda yüzde 243 artarken cari gider ödemeleri son 3 yılda yüzde 62,52 artmıştır" dedi.

BU SÖZLEŞME İLE KRONİK HASTALIK TAKİBİ PERFORMANSA DAHİL OLACAK

Aile hekimleri gebe, bebek, 15-49 yaş kadın izlem, bağışıklama (aşı) gibi tedavileri tam olarak yerine getirdiği zaman ücretlerini tam alıyor. Aylık olarak verilen performans hedefler tutturulamadığı takdirde ücretlerimiz kesiliyor. Bu durum sadece sağlık çalışanının sorumluluğunda yürüdüğü için hekim, hemşire ne kadar çaba gösterse de bazen aksamalar söz konusu olabiliyor. Bu performansa tabi işlemlere şimdide artık diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, obezite ve 3 kanser türü de eklenecek.

Eker, "Yıllardır kronik hastalık ve kanser taramaları için bizlere bunun pozitif performans olacağı denildi ama görüyoruz ki aslında bu uygulama da negatif bir performans. Yani vatandaş sorumluluğu olmadan yeni bir iş yükü ve ücretlerimizde yeni kayıplar söz konusu" diye konuştu.

Aylık hedefler her aile hekimi için değişiklik gösteriyor. Kronik hastalıkların taramaları esasen koruyucu hekimlik kapsamında bakıldığında aile hekimlerinin sorumluluğunda yürümesi gereken bir protokol. Ancak takip ve tedavi ise 2. ve 3. basamak ile ciddi bir koordinasyon ve entegrasyon gerektiriyor.

Eker, "Eğer başvuran hastalar üzerinden bir performans işlemi tesis edilirse ve koordinasyon sağlanırsa aile hekimleri olarak ana çocuk sağlığı hizmetlerinden sonra bu alanda da bir başarı öyküsü yazabiliriz. Bunun için aile hekimleri üzerindeki iş yükü azaltılarak gerek fiziki anlamda gerekse de uygulama anlamında desteklenirse bu durumdan başta vatandaşlarımız, daha sonra insan odaklı çalışan bizler ama en fazla da maliyet etkinliğini sağlayacağımız için sağlık sistemimiz yarar görür" diye ekledi.

AİLE HEKİMLERİNE "TARAMA" SORUNU

Aile hekimleri bu uygulamada kendilerine kayıtlı risk grubundaki kişileri belirtilen alanlar da tarayacaklar. Her aile hekimine kayıtlı kişi sayısı değiştiği için taranacak kişi sayısı da aile hekimine göre değişiklik gösterecek. Bunun da kayıtlı nüfusu fazla olan aile hekimleri için yeni bir sorun oluşturması öngörülüyor.

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