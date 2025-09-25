Aile hekimliği çalışanlarının itirazı var

Aile Sağlığı Merkezi Hekim, Ebe ve Çalışanlarının üyesi bulunduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın 5 Eylül’de yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne itirazı var.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, “Özellikle “hasta memnuniyeti” gibi keyfi performans ölçütleri– hekimleri, ebeleri ve hemşireleri değersizleştirmekte, mesleki itibarlarını zedelemektedir. Aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetin kalitesi, memnuniyet anketleriyle değil, bilimsel veriler ve sağlık göstergeleri üzerinden değerlendirilmelidir” dedi.

"TÜKENMİŞLİK ARTTI"

Dr. Mehlepçi, “Bu yönetmelik çalışanların güven duygusunu ve motivasyonlarını zedelemekte ve sağlık çalışanları arasında tükenmişliği artırıyor” diye konuştu.

Söz konusu düzenlemenin, sağlık emekçilerini hastalarıyla karşı karşıya getirme tehlikesi barındırdığını da ifade eden Mehlepçi, bu yönetmeliğin geri çekilmesini talep ettiklerini dile getirdi.