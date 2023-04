MARKETTEKİ İLAN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ!

Kıvanç Tatlıtuğ'un modellik kariyerine girmesi ise annesi sayesinde oldu. Bir gün ünlü oyuncunun annesi marketin önünden geçerken mankenlik ilanı gördü ve oraya oğlunun fotoğraflarını yollamaya karar veri. Seçilen ve sık sık çağrılan Kıvanç Tatlıtuğ, bu mesleği de sevmesiyle birlikte kariyerini şekillendirdi. İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2002 Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı. Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, böylelikle uluslararası camiada neredeyse herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşen ünlü isim 1.5 yıl orada kaldı.