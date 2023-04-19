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Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ’un asıl mesleği ortaya çıktı! Duyanlar şaşkına döndü!

Salı akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde, Aslan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Yakışıklı ismin oyunculuk kariyerine başlamadan önceki mesleğini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor... İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk mesleği ve ünlü olma hikayesi...

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  • Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ’un asıl mesleği ortaya çıktı! Duyanlar şaşkına döndü!

    Salı akşamları SHOW TV ekranlarında reyting rekorları kıran Aile dizisinin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ, başrolü Serenay Sarıkaya ile paylaşıyor. İkilinin uyumu sosyal medya kullanıcıları tarafından sık sık gündeme geliyor. Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Tatlıtuğ’un oyunculuktan önce seçtiği mesleği merak konusu oldu.
  • Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ’un asıl mesleği ortaya çıktı! Duyanlar şaşkına döndü!

    27 Ekim 1983'de Adana'da dünyaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi Edirneli babası ise Boşnak kökenli bir Adanalıdır. Beş çocuklu bir ailenin evladı olan Tatlıtuğ, Orta öğrenimini Yenice Özel Çağ Lisesi'nde tamamladıktan sonra Pastane işleten babası Erdem Tatlıtuğ’un geçirdiği ciddi bir kalp ameliyatından sonra tüm ailesi ile birlikte 1997 yılında İstanbul'a taşındı.
  • Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ’un asıl mesleği ortaya çıktı! Duyanlar şaşkına döndü!

    ASIL KARİYER HEDEFİ OYUNCULUK DEĞİLDİ

    Kıvanç Tatlıtuğ, model ve oyuncu olmadan önce kariyerini basketbol ile şekillendirmek istemişti. Ünlü isim Adana'dayken “Fiskobirlik”, “Güney Sanayi”, “Çukurova Kulübü”, “Devlet Su İşleri” ve “Tarsus Amerikan Kulübü” gibi kulüplerde basketbol oynadı.
  • Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ’un asıl mesleği ortaya çıktı! Duyanlar şaşkına döndü!

    Basketbolda oldukça başarılı olan Kıvanç Tatlıtuğ’a Ülkerspor’dan teklif geldi ve böylelikle 2 yıl orada forma giydi. Ardından 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl da Fenerbahçe'de oynayan Tatlıtuğ, son olarak tekrar Beşiktaş’a döndü fakat bir idman sırasında sakatlanarak basketbolu bıraktı.
  • Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ’un asıl mesleği ortaya çıktı! Duyanlar şaşkına döndü!

    MARKETTEKİ İLAN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ!

    Kıvanç Tatlıtuğ'un modellik kariyerine girmesi ise annesi sayesinde oldu. Bir gün ünlü oyuncunun annesi marketin önünden geçerken mankenlik ilanı gördü ve oraya oğlunun fotoğraflarını yollamaya karar veri. Seçilen ve sık sık çağrılan Kıvanç Tatlıtuğ, bu mesleği de sevmesiyle birlikte kariyerini şekillendirdi. İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2002 Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı. Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, böylelikle uluslararası camiada neredeyse herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşen ünlü isim 1.5 yıl orada kaldı. 
  • Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ’un asıl mesleği ortaya çıktı! Duyanlar şaşkına döndü!

    Paris'te kaldığı dönemde dizi teklifleri alan Tatlıtuğ, değerlendirmeler için Türkiye’ye geri döndü ve Okan Bayülgen'den, Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi aldı. 2005 yılında ise Gümüş dizisiyle oyunculuğa giriş yapan Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu’da canlandırdığı Behlül karakteriyle kariyerinde zirveye ulaştı. Yakışıklı oyuncu 20 Şubat 2016'da moda tasarımcısı Başak Dizer ile evlendi ve çiftin Kurt Efe adını verdikleri bir erkek evlatları oldu.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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