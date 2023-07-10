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        Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın giydiği bluz olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı!

        SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Canan Ergüder gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinde Devin karakterini canlandıran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, tercih ettiği beyaz bluzu ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin beyaz bluzunun fiyatı dudak uçuklattı.

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 14:03
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        Aile dizisinde Devin karakterini canlandıran ve şimdilerde Netflix'in yeni projelerinden Kimler Geldi Kimler Geçti'de avukat Leyla karakterine hayat verecek olan Serenay Sarıkaya, tercih ettiği beyaz bluzuyla gündem oldu.

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        Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı Netflix'te yayınlanacak dizisinin kadrosunda: Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Bade İşçil, Gülcan Aslan, Zeynep Tuğçe Bayat, Esra Ruşan, Efe Tunçer, Meriç Aral, Kamil Güler, Nil Sude Albayrak, Sümeyra Koç, Selçuk Borak, Ege Aydan, Laçin Ceylan ve Perihan Savaş yer alıyor.

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        Sık sık sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınlayan Serenay Sarıkaya'nın beyaz bluzunun fiyatının 12 bin 879 TL olduğu ortaya çıktı.

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        Bazı sosyal medya kullanıcıları kombin hakkında: "Düz bir bluz nasıl bu kadar pahalı olabilir?","Gereksiz bir harcama olmuş", "Biraz fazla pahalı" gibi yorumlar yaptı.

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        İşte Serenay Sarıkaya'nın gündem olan kombini...

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