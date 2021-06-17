Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadın konukevi açıklaması

"2020'de kadın konukevlerinde günde bin 69 kadın kaldı" 0:00 / 0:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın organlarında sığınmaevlerindeki durum hakkında açıklama yaptı.

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli hizmet modellerimizden biri olan kadın konukevlerimize, şiddet mağduru veya barınma ihtiyacı olan kadınlarımız başvurmaktadır" denilen açıklamada, 149 kadın konukevinin 3 bin 624 kişi kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

"Konukevlerinden 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 189 bin 988 kadın ve beraberinde 124 bin 192 çocuk olmak üzere toplam 314 bin 180 kişi hizmet almıştır" ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle devam etti:

"Söz konusu 5 yıllık zaman diliminde hizmet alan kadınlardan 88 bin 345’i şiddet sebebiyle, 101 bin 643’ü ise sadece barınma ihtiyacından ötürü kuruluşlarımıza başvurmuştur. 2020 yılında günlük ortalama bin 69 kadın ve beraberindeki 766 çocuk konukevlerimizden hizmet almıştır. Şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20’si boştur ve ihtiyaç duyan kadınlarımıza hizmet vermeye hazırdır."