Aile’nin 15. bölüm fragmanı yayınlandı

Sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen ‘Aile’ heyecanın bir an olsun eksik olmayacağı yeni bölümüyle izleyicilerle Salı akşamı buluşacak. Yeni bölüm tanıtımında Devin’i bir evde koruması altına alan Aslan, işler çözülene kadar onun bir yere gitmesine izin vermiyor. Aslan’ın “Bundan sonra baba da benim, imparator da benim, kral da benim!” sözleri dikkat çekerken Hülya, Devin’e tehditler savuruyor. Cihan ve Serap’ın yakınlaştığı anlar merak uyandırırken, İlyas’ın silahını ateşlemesi “İlyas kimi vurdu?” sorusunu akıllara getiriyor. Devin’in gitmesini engellemeye çalışan Aslan karşısında elinde bir balta ile Devin’i bulurken, ikili arasında neler yaşanacağı şimdiden heyecanla bekleniyor.

‘Aile’ dizisinin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

İşte Aile’nin 15. Bölüm 2. Tanıtım;

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‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de.

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