Ailesine şiddet uyguladı, DEAŞ üyesi çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nden aile içi şiddet ihbarı aldı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine adrese giden ekipler, F.M.A.A.S.'yı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı.

Ayrıca, şüphelinin ailesinden ve eşinden uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.