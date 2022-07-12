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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gaziantep'te ailesiyle gittiği piknikte boğuldu
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Ailesiyle pikniğe giden Fatma gölette boğuldu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde ailesiyle pikniğe giden Suriye uyruklu Fatma Asfour, serinlemek için Kayacık Baraj Göleti'nde hayatını kaybetti.

Son dakika: Gaziantep'te ailesiyle gittiği piknikte boğuldu
Ailesiyle gittiği piknikte boğuldu
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DHA

Gaziantep'te, serinlemek için Kayacık Baraj Göleti'ne giren Suriye uyruklu Fatma Asfour (16) boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile piknik yapmak için Kayacık Baraj Göleti'ne giden Fatma Asfour, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan Fatma'yı göremeyen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbarla bölgeye AFAD ve emniyet müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette arama yapan dalgıçlar, Fatma'nın cansız bedenine ulaştı. İncelemenin ardından Fatma Asfour'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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