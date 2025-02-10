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        Haberler Spor Futbol Ajax forması giyen Wout Weghorst 6 hafta sahalardan uzak kalacak - Futbol Haberleri

        Ajax forması giyen Wout Weghorst 6 hafta sahalardan uzak kalacak

        Ajax, Wout Weghorst'un sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:13 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:13
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        Weghorst 6 hafta sahalardan uzak kalacak!
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        Hollanda ekiplerinden Ajax, Fortuna Sittard maçında sakatlanan Wout Weghorst’un sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

        Kırmızı-beyazlılar, Weghorst’un yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Weghorst, bu sezon 17’si Hollanda Ligi, 5’i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 22 maçta 8 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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