Ajax kazandı, Dortmund kayıp

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci maçında salı günü konuk olacağı Ajax, ligde kazanmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar son olarak iç sahada Groningen'i 3-0 mağlup ederek 7'nci maçında 6'ncı galibiyetini elde etti. Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada Ajax'a galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Edson Alvarez, 57'nci dakikada Antony ve 81'inci dakikada Mazraoui kaydetti. Ajax bu galibiyetle puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

DORTMUND, GLADBACH DEPLASMANINDA KAYIP

Siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer rakibi Borussia Dortmund ise ligde haftayı mağlubiyetle kapattı. Sarı-siyahlı ekip, Almanya Bundesliga'nın 6'ncı haftasında Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu. Ev sahibi ekip, 37'nci dakikada Zakaria'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Borussia Dortmund'da Mahmoud Dahoud, 40'ıncı dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.