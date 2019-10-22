Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen, efsanevi söz yazarı Fikret Şeneş'e saygı niteliğinde hazırlanan ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ adlı albümde yer almamasıyla gündeme gelen Ajda Pekkan, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Şeneş'in imzasının bulunduğu birçok hit şarkıyı seslendiren süperstar, usta söz yazarıyla uzun yıllar kırgınlık yaşamıştı. Projede yer almaması eleştirilen Pekkan, albümü beğenerek dinlediğini söyledi ve ekledi:

Albümü çok beğendim. Ceylan beni çok şaşırttı. Beklenilenin üzerinde bir performans sergilemiş. Diğer şarkıcılar da gayet başarılı fakat Sezen Aksu, 'Tanrı Misafiri' şarkısını benden ve Ebru Gündeş'ten daha iyi seslendirmiş.