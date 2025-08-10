Ajda Pekkan ile Mahsun Kırmızıgül birlikte halay çekti

Mahsun Kırmızıgül, Çeşme'de sevenleriyle bir araya geldi. Kırmızıgül'ü dinlemeye gelenler arasında Ajda Pekkan da vardı.

Mahsun Kırmızıgül, 'Delalım' türküsünü söylemek için Ajda Pekkan'ı sahneye davet etti. Elinde mendil ile halay çeken Ajda Pekkan, zılgıt çekerek Mahsun Kırmızıgül'e eşlik etti.