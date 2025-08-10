Habertürk
        Ajda Pekkan ile Mahsun Kırmızıgül birlikte halay çekti

        Ajda Pekkan ile Mahsun Kırmızıgül birlikte halay çekti

        Mahsun Kırmızıgül, Çeşme'de hayranlarıyla buluştu. Kırmızıgül, kendisini izlemeye gelenler arasında yer alan Ajda Pekkan ile sahnede halay çekti

        Giriş: 10.08.2025 - 15:20 Güncelleme: 10.08.2025 - 15:20
        Birlikte halay çektiler
        Mahsun Kırmızıgül, Çeşme'de sevenleriyle bir araya geldi. Kırmızıgül'ü dinlemeye gelenler arasında Ajda Pekkan da vardı.

        Mahsun Kırmızıgül, 'Delalım' türküsünü söylemek için Ajda Pekkan'ı sahneye davet etti. Elinde mendil ile halay çeken Ajda Pekkan, zılgıt çekerek Mahsun Kırmızıgül'e eşlik etti.

        #Ajda Pekkan
        #Mahsun Kırmızıgül
