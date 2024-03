Ajda Pekkan kimdir, kaç yaşında? Ajda Pekkan'ın hayatı ve biyografisi

Ülkemizde bir nesilden bir nesile ulaşan şarkılarıyla tanınan Pekkan, pop müziğin güçlü seslerinden biri olarak bilinmektedir. Haliyle hayatı, nereli olduğu ya da kaç yaşında olduğu merak edilmektedir. Ajda Pekkan kaç yaşında, Ajda Pekkan kimdir, Ajda Pekkan nereli ve Ajda Pekkan hayatı ile ilgili sorulara yazımızın devamından yanıt bulabilirsiniz.

Ajda Pekkan Kaç Yaşında?

Ayşe Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Boşnak kökenli bir ailede doğan Ajda Pekkan’ın yaşı 78’dir.

Ajda Pekkan Kimdir?

Türk pop müziğinin süperstarı olarak anılan Ajda Pekkan, Beyoğlu, İstanbul'da doğmuştur. Müzik kariyeri, 1960'ların hemen başında Los Çatikos grubunun parçası olarak bir gece kulübünde sahneye çıkmasıyla başlamıştır. Ancak 1963'te Ses dergisinin sinema artisti yarışmasını kazanınca oyuncu olarak tanındı ve birkaç yıl boyunca sanat yaşamını şarkıcılık yerine oyunculuk odaklı bir şekilde ilerletti.

REKLAM

Kariyerinin ilk yirmi yılını, ithal besteler üzerine Türkçe söz yazılarak oluşturulan onlarca aranjman şarkıyı seslendirerek geçirmiştir. Genellikle Fikret Şeneş'in sözlerini yazdığı "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Palavra Palavra", "Sana Neler Edeceğim", "Hoş Gör Sen", "Sana Ne Kime Ne", "Bambaşka Biri", "Uykusuz Her Gece" ve "O Benim Dünyam" gibi şarkılar hem Pekkan'ın hem de Türk pop müziğinin en bilinen şarkılarına dönüştü.

Şarkıcının şöhreti 1970'ler boyunca başta Avrupa olmak üzere ülkesi dışında giderek arttı ve farklı ülkelerde verdiği konserlerle pekişti. Bununla beraber 1978'de Fransızca bir albüm kaydetti. Popülerliğinin giderek artmasıyla şarkıcının üzerinde 1980 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmesi için bir baskı oluştu ve Pekkan yarışmaya katılmayı isteksizce kabul etti. Ülke sınırları içinde beğeni kazanan "Pet'r Oil" şarkısının yarışmada on beşinci olması sebebiyle hayal kırıklığı yaşayınca bir süre dinlenmeye çekildi.

Kayıtları 15 milyonun üzerinde satan Ajda Pekkan, ülkesinde tüm zamanların en çok satan şarkıcılarından biridir. Hem sanatı hem de imajıyla ülkesinde batılılaşmanın önde gelen figürleri arasında gösterilmektedir.

Ajda Pekkan Nereli?

12 Şubat 1946’da İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelen Ajda Pekkan’ın ailesi Boşnak kökenlidir.

REKLAM

Ajda Pekkan Hayatı

İstanbul'da dünyaya gelen Ajda Pekkan'ın babası deniz binbaşısı Rıdvan Pekkandır. Annesi Nevin Dobruca ise ev hanımıdır. Çocukluğu babasının işi nedeniyle Kocaeli/ Gölcük'te geçen Ajda Pekkan liseyi Çamlıca Kız Lisesi'nde okumuştur. Bu sıralarda ebeveynleri boşanmıştır. Aynı sıralarda Ses Dergisi'nin yarışmasında birinci olarak okulu bırakmıştır.

Şarkıcılık hevesiyle yanıp tutuşan Ajda Pekkan, Çatı gece kulübünden kabul alarak bir süre orada çalıştı. Ses Dergisi'nin düzenlendiği yarışmada kadınlar kategorisinde birinci olan Pekkan, ardından Yeşilçam için gözde bir oyuncu haline geldi. 47 filmde rol olan Pekkan, ses yeteneğiyle büyük ilgi toplamıştır. Böylelikle müzik kariyerinin önü açılmış, hala dillerde olan pek çok şarkıyı plaklar ile çıkarmıştır. Gazino hayatına Zeki Müren'in alt kadrosunda Maksim ile başlayan Pekkan, yurtdışına açılmış ve açılmasının ardından kendine Süperstar unvanı verilmiştir.

REKLAM

1977 yılında piyasaya sürdüğü Süperstar albümüyle bu unvanı bir nevi resmileştirmiştir. Devamında ise Süperstar 2 albümünü çıkarmıştır. 70'li yıllara damga vuran Pekkan şarkılarıyla çeşitli ödüller kazanmıştır. 1980 yılında katıldığı Eurovision yarışmasında beklenilen altında bir derece almıştır; bu sebeple bir süre inzivaya çekilmiştir. Süperstar 83 albümünü ardından yayınlayan sanatçı, bir nevi ikinci baharını yaşamıştır.

Tüm bu albümlerin ardından gelen Süperstar 4 albümü de ne yazık ki beklenen etkiyi yaratmamıştır. Yaptığı evlilik ile de müziği bırakma kararı almış ve sevenlerini bu durum oldukça üzmüştür. Ancak Pekkan, bir süre sonra müziğe geri dönmüştür. Tam da bu sıralarda evliliği sona eren Pekkan, 1989 yılında Ajda '90 albümünü çıkarmıştır. Çeşitli albümlerin ardından peş peşe The Best Of Ajda ve Diva albümlerini piyasaya sürmüştür.

Diskografi

1968: Ajda Pekkan

1969: Fecri Ebcioğlu Sunar: Ajda Pekkan

1972: Ajda Pekkan Vol. 3

1977: Süperstar

1978: Pour Lui

1979: Süperstar 2

1981: Sen Mutlu Ol

1982: Sevdim Seni

1983: Süperstar '83

1985: Ajda Pekkan ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra

REKLAM

1987: Süperstar 4

1990: Ajda 1990

1991: Seni Seçtim

1993: Ajda '93

1996: Ajda Pekkan

2006: Cool Kadın

2008: Aynen Öyle

2011: Farkın Bu

2014: Ajda Pekkan & Muazzez Abacı

2021: Ajda

Toplama albümleri

1975: Ajda

1990: Unutulmayanlar

1992: Hoş Gör Sen

1998: The Best of Ajda

2000: Diva

Konser albümleri

1976: La Fete A L’Olympia