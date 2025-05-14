GENEL KURALLAR

1 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC, Şam ve Urmiye hariç) direkt uçuşları kapsamaktadır.

Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Fiyatları daha detaylı görmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Kampanya 12 yaş ve üzeri yolcularımız için geçerlidir.

Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanya 48.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.

Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir.

Yalnızca AJet.com, AJet Mobil , çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.