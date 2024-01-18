AK Parti yerel seçim aday tanıtım toplantısı ne zaman?
AK Parti yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. AK Parti aday tanıtım toplantısı ile Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını daha açıklayacak. AK Parti yerel seçim aday tanıtım toplantısı ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleşmesi bekleniyor. İşte AK Parti aday tanıtım toplantısının gerçekleşeceği tarih...
Türkiye yerel seçimler kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirtilen tarihte AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı ve açıklanmayan illerdeki adayların da açıklaması bekleniyor. Peki, "AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı ne zaman açıklanacak?" İşte AK Parti büyükşehir adayları...
AK PARTİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak'ta düzenlenecek. Toplantı, perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
AK PARTİ YEREL SEÇİM BEYANNEMESİ BEKLENİYOR
Aday tanıtımlarının ardından seçim çalışmalarının hızlanacağı AK Parti'de, yerel seçim beyannamesi ise ay sonuna doğru Genel Merkez binasının karşısında inşa edilen konferans salonunda kamuoyuyla paylaşılacak.
Tüm adaylar açıklandıktan sonra Ankara Spor Salonu'nda geniş katılımlı ayrı bir programın yapılması da planlanıyor.
BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI
Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir, Ankara’da Turgut Altınok, Antalya'da Hakan Tütüncü, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden, Gaziantep’te Fatma Şahin, Hatay'da Mehmet Öntürk, İzmir'de Hamza Dağ, Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Kayseri'de Memduh Büyükkılıç, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Malatya'da Sami Er, Mardin'de Abdullah Erin, Sakarya'da Yusuf Alemdar, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül, Tekirdağ'da Cüneyt Yüksel, Trabzon'da Ahmet Metin Genç, Van'da Abdulahat Arvas'ın isimlerinin açıklanacağı öğrenildi.
31 İLDEKİ İSİMLER
Adıyaman'da Ziya Polat, Afyonkarahisar'da Hüseyin Ceylan Uluçay, Ağrı'da Mehmet Salih Aydın, Aksaray'da Evren Dinçer, Amasya'da Mehmet Uyanık, Ardahan'da Yunus Baydar, Batman'da Adil Sebati Ceylan, Bayburt'ta Mete Memiş, Bilecik'te Mustafa Yaman, Bolu'da Muhammed Emin Demirkol, Burdur'da Mehmet Şimşek, Çorum'da Halil İbrahim Aşgın, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Hakkari'de İsmet Ölmez, Iğdır'da Ülkü Öcal, Karabük'te Özkan Çetinkaya, Karaman'da Mevlüt Akgün, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Kırşehir'de Osman Arslan, Kilis'te Reşit Polat, Kütahya'da Kamil Saraçoğlu, Muş'ta Feyat Asya, Nevşehir'de Mehmet Savran, Niğde'de Emrah Özdemir, Siirt'te Ekrem Olğaç, Sivas'ta Hilmi Bilgin, Şırnak'ta Mehmet Yarka, Tunceli'de Erkan Eroğlu, Uşak'ta Mehmet Çakın, Yozgat'ta Celal Köse ve Zonguldak'ta Ömer Salim Alan.