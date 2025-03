AK Parti'de "Geleneksel Bayramlaşma Programı" düzenlendi

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, AK Parti Genel Merkezi'nde "Geleneksel Bayramlaşma Programı" düzenlendi.

Programda partililere hitap eden AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini diledi.

Ramazanın mağfiret, bereket ve azaptan kurtulma ayı olduğunu dile getiren Elitaş, "Teşkilat Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Ramazan boyunca tüm Türkiye'de, 81 vilayette, 923 ilçemizde vefa iftarları sofrasını oluşturduk. AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001'den itibaren bu davanın her bir noktasında görev yapmış, alın teri dökmüş, dava taşını bir üst noktaya çıkarabilmek için gayret göstermiş arkadaşlarımızla vefa buluşması gerçekleştirdik. AK Parti ailesinin en büyük özellikleri birbiriyle kucaklaşabilmek, hemhal olabilmektir." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşıyla bir aile olduğunu ifade eden Elitaş, "Meseleleri varsa aile kendi içinde çözer, varsa kırgınlıklar kendi içinde problemlerini aşmaya çalışır. Başkalarından medet umarak değil." dedi.

Kurtuluş Savaşı döneminde "mandacılık" ile "bağımsızlığı" savunanlar arasındaki farklılığın bugün de yaşandığını söyleyen Elitaş, şöyle devam etti:

"Bu bayram da yüreğimiz buruk, içimiz sızlıyor. Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimize yönelik soykırım karşısında maalesef derin bir üzüntü içindeyiz. Ancak her zaman söylediğimiz gibi yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu yeni düzenin içinde, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak diyoruz ki Türkiye, her alanda dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olacaktır. Daha adil bir dünyayı, hep birlikte, birlik ve beraberlik içinde biz inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı sürecinde, mazlumun, ezilenin ve güçsüzün yanında olacağız ve inşallah, 'Dünya beşten büyüktür' gerçeğini her daim tüm dünyaya göstereceğiz."

Oktay, ABD'de eğitim gören Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasıyla ilgili, "Suçu neydi? Sadece kendilerinin arzu etmediği bir konuda farklı bir görüş bildirmekti. Hani demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü vardı? Bu sadece iki yüzlülüktür. Bu Batı'nın çürümüşlüğüdür." diye konuştu.

Sokak çağrılarıyla ilgili Oktay, "Türkiye'de Allah'a şükürler olsun insan hakları ve ifade özgürlüğü sonuna kadar serbesttir, özgürdür. Özgür olmayan nedir biliyor musunuz? Hırsızlıktır, yolsuzluktur ve adalete meydan okumadır. Birinin özgürlüğü, diğerinin özgürlüğünün başladığı yerde biter. Özgürlük demek her yeri yakmak, yıkmak değildir." ifadesini kullandı.

"FİLİSTİN'DE MASUMLAR, ZALİM İSRAİL'İN SALDIRILARINDA CAN VERİYOR"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da ramazan boyunca ihtiyaç sahipleriyle bir arada olduklarını söyledi.

AK Parti teşkilatının her neferine teşekkür eden Özcan, "İlçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşıp milletimizle kucaklaşan sizlersiniz. Ankara'mızın her köşesinde, ülkemizin her sokağında AK Parti bayrağını dalgalandıran sizlersiniz. Ramazanda AK Parti Ankara teşkilatları olarak 105 bin 312 haneye girdik. Her kapıyı çaldık, her bir gönlü kazandık. Bizim siyaset anlayışımızda sadece oy değil, yürek kazanmak da var." dedi.