AK Parti'de "Geleneksel Bayramlaşma Programı" düzenlendi

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, AK Parti Genel Merkezi'nde "Geleneksel Bayramlaşma Programı" düzenlendi.

Programda partililere hitap eden AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini diledi.

Ramazanın mağfiret, bereket ve azaptan kurtulma ayı olduğunu dile getiren Elitaş, "Teşkilat Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Ramazan boyunca tüm Türkiye'de, 81 vilayette, 923 ilçemizde vefa iftarları sofrasını oluşturduk. AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001'den itibaren bu davanın her bir noktasında görev yapmış, alın teri dökmüş, dava taşını bir üst noktaya çıkarabilmek için gayret göstermiş arkadaşlarımızla vefa buluşması gerçekleştirdik. AK Parti ailesinin en büyük özellikleri birbiriyle kucaklaşabilmek, hemhal olabilmektir." diye konuştu.

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"ÜLKEMİZİ ŞİKAYET EDEN BİR ZİHNİYETLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşıyla bir aile olduğunu ifade eden Elitaş, "Meseleleri varsa aile kendi içinde çözer, varsa kırgınlıklar kendi içinde problemlerini aşmaya çalışır. Başkalarından medet umarak değil." dedi.

Kurtuluş Savaşı döneminde "mandacılık" ile "bağımsızlığı" savunanlar arasındaki farklılığın bugün de yaşandığını söyleyen Elitaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki meseleleri farklı şekilde ortaya koyarak, tıpkı 100 yıl önce mandacılık zihniyetinin hortladığı dönemde olduğu gibi ülkemizi başka mahfillerde şikayet eden bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşıyla bir aile olduğunu ifade ederken, bazı kesimlerin başkalarından medet umduğunu görmek, insanın aklına 110 yıl önceki ihanet şebekesini getiriyor. Gelin 110 yıl önce ecdadımızın yaptığı gibi bir ve beraber olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edip, terörsüz Türkiye'yi ortaya koyabilmek için elimizden gelen gayreti gösterelim. Aksi halde 110 yıl önceki gibi mandacı zihniyetle yeniden karşı karşıya kalınır ve bu millet, cevabını sandıkta verir." REKLAM AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da dünyanın 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de büyük bir soykırıma şahitlik ettiğini belirtti. Gazze'deki soykırım ve vahşete karşı en net duruşu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin gösterdiğini vurgulayan Uygur, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız öncülüğünde gücümüz yettikçe 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye, 'Daha adil bir dünya mümkün' demeye, 'Soykırıma, vahşete dur' demeye devam edeceğiz. İnşallah bu bayram, Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda zulme uğrayan bütün kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olsun." diye konuştu.

AK Parti teşkilatları olarak ramazan boyunca da milletin her bir ferdinin yanında olduklarını belirten Uygur, birleştirmeye, bütünleştirmeye ve kuşatıcı olmaya devam edeceklerini bildirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de bayramın millet, devlet ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren İleri, şunları ifade etti: REKLAM "Bu bayram da yüreğimiz buruk, içimiz sızlıyor. Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimize yönelik soykırım karşısında maalesef derin bir üzüntü içindeyiz. Ancak her zaman söylediğimiz gibi yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu yeni düzenin içinde, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak diyoruz ki Türkiye, her alanda dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olacaktır. Daha adil bir dünyayı, hep birlikte, birlik ve beraberlik içinde biz inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı sürecinde, mazlumun, ezilenin ve güçsüzün yanında olacağız ve inşallah, 'Dünya beşten büyüktür' gerçeğini her daim tüm dünyaya göstereceğiz."

Ömer İleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından sokak çağrısı yapılmasına ilişkin, "Devam eden bir yargı sürecini sabote etmek için sokak çağrısı yapanlar, Türkiye'nin ilerleyen ekonomisini sabote etmek için boykot çağrısı yapanlar, yeri geldiğinde bununla da yetinmeden ve utanmadan yurt dışından medet umanlar bilsin ki bu ülkedeki birliğin ve beraberliğin teminatı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'dir." değerlendirmesinde bulundu. Sokak çağrısı yapanların, içlerinde gizlemeye çalıştıkları "toksik siyaset" anlayışını bir kez daha ifşa ettiğini belirten İleri, "Sokak çağrısı yapanların notunu bu millet bir kez daha vermiştir. Bizler inanıyoruz ki bu millet bu basiretsizliklerin, ferasetsizliklerin ve akıl dışı söylemlerin faturasını en yakın zamanda siyaseten kesecektir." ifadesini kullandı. REKLAM "ÖZGÜRLÜK DEMEK HER YERİ YAKMAK, YIKMAK DEĞİL" TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü olduğunu söyledi. Bayramda AK Parti ailesi olarak bir araya geldiklerini belirten Oktay, "İftar sofralarında, sahurlarda, teravihlerde buluştuk ama buna rağmen hem de böyle güzel bir anda hem içeride hem dışarıda bizi ayrıştırmak için elinden geleni yapmaya çalışanlar oldu." dedi.

Oktay, ABD'de eğitim gören Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasıyla ilgili, "Suçu neydi? Sadece kendilerinin arzu etmediği bir konuda farklı bir görüş bildirmekti. Hani demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü vardı? Bu sadece iki yüzlülüktür. Bu Batı'nın çürümüşlüğüdür." diye konuştu. Sokak çağrılarıyla ilgili Oktay, "Türkiye'de Allah'a şükürler olsun insan hakları ve ifade özgürlüğü sonuna kadar serbesttir, özgürdür. Özgür olmayan nedir biliyor musunuz? Hırsızlıktır, yolsuzluktur ve adalete meydan okumadır. Birinin özgürlüğü, diğerinin özgürlüğünün başladığı yerde biter. Özgürlük demek her yeri yakmak, yıkmak değildir." ifadesini kullandı. REKLAM "FİLİSTİN'DE MASUMLAR, ZALİM İSRAİL'İN SALDIRILARINDA CAN VERİYOR" AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da ramazan boyunca ihtiyaç sahipleriyle bir arada olduklarını söyledi. AK Parti teşkilatının her neferine teşekkür eden Özcan, "İlçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşıp milletimizle kucaklaşan sizlersiniz. Ankara'mızın her köşesinde, ülkemizin her sokağında AK Parti bayrağını dalgalandıran sizlersiniz. Ramazanda AK Parti Ankara teşkilatları olarak 105 bin 312 haneye girdik. Her kapıyı çaldık, her bir gönlü kazandık. Bizim siyaset anlayışımızda sadece oy değil, yürek kazanmak da var." dedi.