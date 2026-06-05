AK Parti'den 'nafaka' açıklaması: 12. Yargı Paketi'nde yer almayacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklife ilişkin basın toplantısı düzenledi. Güler, toplam 17 maddeden oluşan kanun teklifi ile temel olarak TSK personelinin özlük haklarını iyileştirmeyi, kurumsal işleyişteki yasal boşlukları gidermeyi ve en önemlisi de milli güvenlikteki eksiklikleri gidermeyi hedeflediklerini belirtti.

Güler, "Teklifle, 7 hizmet yılını doldurarak ayrılan sözleşmeli er ve erbaşların kamuda istihdam edilmesini kolaylaştırıyoruz. Mevcut uygulamadaki verimsizlikleri ortadan kaldırmak adına infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak alımlarda yüzde 10 kontenjan ayrılması zorunluluğu getiriyoruz. Bu şekliyle 7 yıllık görev süresini tamamlamış olan sözleşmeli er ve erbaşlar bu alanlarda yetişmiş bir personel olarak, askeri disiplin içerisinde sportif, fiziki gelişmişliği ve uzmanlığı ile beraber bu kadrolarda çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Teklifle terör örgütleriyle mücadelede idari istikrar ve güvenlik teminatı sağlamayı hedeflediklerini belirten Güler, "Kritik görevlerde bulunan Milli Savunma Bakanlığı merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı, jandarma, sahil güvenlik, emniyet, MİT personeli ile askeri ve kolluk öğrencileri ve bunların adayları hakkında terör iltisakı nedeniyle tesis edilen idari işlemlere karşı açılan idari davalarda 'göreve iade' yönünde verilen mahkeme kararlarının uygulanması için nihai kararlarının kesinleşmesi şartını getiriyoruz. Kritik görev icra eden bu alanlardaki güvenlik risklerini bertaraf etmek ve idari istikrarı korumak adına bu adımı elzem görüyoruz. Kararın kesinleşmesi sonrasında göreve iade edilen personelin özlük hakları, geriye dönük olarak hak kaybı yaşanmayacak şekilde ödeneceğinden hiçbir mağduriyete de sebebiyet verilmeyecek" dedi.

Güler, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları doğrultusunda uzman erbaşların özlük haklarında kanunilik ilkesini tam manasıyla oluşturmak istediklerini söyleyerek, "Sicil yılı kapsamını, notlandırma esaslarını ve astsubaylığa geçiş şartlarını doğrudan kanunlaştırarak hukuk güvenliğini sağlıyoruz. Ayrıca, 'Asker Alma Kanunu' kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulan vatandaşlarımızın da uzman erbaşlığa başvurabilmelerinin önünü açıyoruz. Diğer bir maddeyle; zor şartlarda görev yapan denizaltı personeline destek sağlıyoruz. Zor şartlar altında çalışan denizaltı personelimizi her daim göreve ve savaşa hazır tutmak gayesiyle özellikle dar ve kısıtlı alanda, sıcak yatak usulü ile zorlu görevler icra eden personele, daimi konuşlu bulundukları limanlar dışındaki yurt içi limanlarda da gemilerde konaklama imkanı sağlıyoruz" diye konuştu.

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'ASKERİ MAHAL KAPSAMINI GENİŞLETİYORUZ'

Güler, teklif ile birlikte eğitim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak adına Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders veren emekli subay ve astsubaylar ile öğretim elemanlarına ek ders ücreti uygulamasının 2029-2030 eğitim-öğretim dönemine kadar uzatılacağını ifade etti. Güler, "Diğer bir maddede ise askeri mahal kapsamını genişletiyoruz. Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinde resmen askeri mahal kapsamına dahil ederek uygulamada yaşanabilecek idari ve hukuki tereddütleri ortadan kaldırıyoruz. Yasal boşlukların giderilmesi adına AYM'nin iptal ettiği bazı kararları da yükümlülük süresini tamamlamadan ilişiği kesilen veya istifa eden tabip ve diş hekimi subayların durumlarını kamu düzenini sağlanması amacıyla orantılılık, ölçülülük ilkesini koruyarak öğrenim süresini, yükümlülük süresi itibarıyla gün hesabı ile yeniden düzenliyoruz. Yine geçmiş yıllarda maalesef askeri güvenlik bölgesi, askeri sahalarda kamulaştırmasız el atma davalarından kaynaklanan yasal boşluklar ve mülkiyet hakkı konusunda AYM'nin iptal ettiği bazı yerler vardı. Kamu yararı dengesini koruyarak 'Kamulaştırma Kanuna' eklediğimiz maddeyle bu durumu netleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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'SÜRESİZ NAFAKA 12'NCİ YARGI PAKETİNDE MÜMKÜN DEĞİL'

Kamuoyunda 12'nci Yargı Paketi olarak nitelendirilen teklif ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü ve toplam 24 ya da 25 maddeden oluşabileceğini dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"En son AYM'nin iptal ettiği süresiz nafaka kararı henüz gerekçeli olarak Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Gerekçeli kararın yayımlanmasının ardından gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlarız ve TBMM'ye sunarız. Tabii buradaki esas amacımız taraflar arasında boşanma neticesinde mahkemeye dair iki nafaka kararı veriliyor. Bir tanesi taraflardan birinin yoksullaşması nedeniyle 'yoksulluk nafakası' diğeri de eğer çocuklar var ise, 'İştirak nafakası.' AYM'nin bunu değerlendirme biçimine göre bunu gündemimize alacağız. Ancak hazırlıkları süren yargı paketinde yer alması mümkün değil çünkü gerekçe yok. Zaten 9 aylık bir süremiz var, makul ve uygun olan bir teklifi hazırlarız."

Güler, pakette yargılamaların makul sürede tamamlanması, adil yargılanma hakkı, savunma hakkının güçlenmesine yönelik bir düzenleme olacağını söyledi.

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FOTO: AA