        Son dakika: AK Parti'den "#SizBunuOkurken" kampanyası | Son dakika haberleri

        AK Parti'den "#SizBunuOkurken" kampanyası

        AK Parti, iktidara gelişlerinin 23. yıl dönümü için "#SizBunuOkurken" isimli kampanya başlattı. Kampanya kapsamında hazırlanan "Siz bunu okurken AK Parti sizin için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi" yazılı afişler, tüm ülke genelinde yerini aldı

        Giriş: 07.11.2025 - 14:37 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:37
        AK Parti'den "#SizBunuOkurken" kampanyası
        AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, iktidara gelişlerinin 23. yıl dönümü dolayısıyla "#SizBunuOkurken" isimli kampanya başlattı.

        AA'nın haberine göre; İnternet sitesinde AK Parti'nin 23 yıllık kesintisiz hizmet anlayışı kapsamında bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek projeler yer alıyor.

        KAPSAMLI AÇIK HAVA KAMPANYASI BAŞLATILDI

        AK Parti'den yapılan açıklamaya göre Tanıtım ve Medya Başkanlığınca, 3 Kasım 2002 seçimleriyle iktidara gelişlerinin 23. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde kapsamlı açık hava kampanyasının başlatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, kampanyanın ana mesajının, AK Parti'nin 23 yıllık kesintisiz hizmet anlayışını özetleyen "Siz bunu okurken AK Parti sizin için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi" ifadeleriyle kamuoyuna sunulduğu belirtildi.

        "TÜRKİYE'NİN HER DAKİKASINDA ÇALIŞAN BİR SİSTEM"

        Açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen 'durmadan çalışan Türkiye' vizyonunu yansıtacak olan çalışma, AK Parti'nin 'laf değil icraat siyaseti' yaklaşımını sade, etkili ve çağın iletişim gereksinimlerine uygun biçimde yeniden ele almayı hedefliyor. Bu kapsamda kampanya, hükümetin, yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının her gün, her an millet için sürdürdüğü üretim, yatırım ve hizmet faaliyetlerini görünür kılmayı amaçlıyor. Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen altyapı, sağlık, savunma sanayisi, ulaşım, enerji, eğitim ve teknoloji yatırımları, kampanyayla birlikte bir bütün halinde kamuoyunun dikkatine sunuluyor. Mesajın odağında 'Türkiye'nin her dakikasında çalışan bir sistemin' varlığına dikkat çekiliyor. 'Küresel liderlik' bağlamında dış politikada atılan adımlara da yer verilen kampanyada Türkiye'nin diplomasi alanında kesintisiz bir şekilde yürüttüğü çalışmalara atıfta bulunularak insani yardım, barış girişimleri ve küresel işbirliği adımlarının da aynı vizyonun parçası olduğu vurgulanıyor." ifadesi kullanıldı.

        TÜRKİYE GENELİNDE YER ALACAK!

        Bu kapsamda Türkiye genelinde billboard, megalight ve dijital ekranlarda sade ama dikkat çekici tasarımın kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Tüm görsellerde yer alan '#SizBunuOkurken' etiketi, vatandaşları dijital ortama davet ediyor. Kampanyada bulunan karekod okutulduğunda vatandaşlar, 'https://sizbunuokurken.com' adresine yönlendiriliyor." bilgisine yer verildi.

        Öte yandan açıklamada, "'#SizBunuOkurken' kampanyası aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonunun güncel bir yansıması olarak görülüyor. Kampanya, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda her alanda büyüyen üretim kapasitesini, devletin 7/24 çalışan yapısını ve millet için kesintisiz hizmet anlayışını vurguluyor." değerlendirmesi yapıldı.

        AÇIK HAVA İLETİŞİMİNİ DİJİTAL DENEYİMLE BULUŞTURACAK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen bu anlayışın, Türkiye'nin son 23 yılda elde ettiği istikrar, güven, kalkınma ve küresel itibarı güçlendiren dönüşüm sürecinin temellerini oluşturduğu vurgulanan açıklamada, "AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan çalışma, açık hava iletişimini dijital deneyimle buluşturarak yeni bir iletişim modeli sunuyor." ifadesi kullanıldı.

