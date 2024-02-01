AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar. Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Hatipoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ESKİŞEHİR'DE İNSANLARIN TANIMADIĞI BİRİSİ DEĞİLİM"

Biz adaylığımızın açıklandığı günden itibaren Eskişehir'deki diğer adayların hepsini kutladım. Aramızda çok centilmen mücadele var. Adaylığım açıklanmasından beri parti liderleriyle mücadele ediyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakışıksız, siyasi etiğe uymayan konuşmalar yaptı Eskişehir'de. Biz de ona gerekli cevabı verdik. Kampanyamız büyüyor, anketlerde iyi gözüküyoruz. Ondan beri saldırılar büyüyor, kampanyanın dışına çekmeye çalışıyor CHP Genel Başkanı bizi. Eskişehir'de dışarı çıktığım zaman. Her gün sahada programım var. Gün içinde belki 1 belki 2 kişi bir tanesi sert söylüyor diğeri 'oyumu senin için verdim, neredeysen ben oradayım' diyor. Türk milliyetçisi ve Eskişehir milliyetçisi bir insanım. Eskişehir'e dışarıdan gelmiş, insanların tanımadığı bilmediği insan değilim.

"SON 10 YILDIR BELEDİYECİLİK HİZMETİNDE GERİLEMELER VAR"

REKLAM

Yılmaz Bey de zamanında birden bir yere geçti. Biz bu işlere girerken herkes ülkesine, milletine, şehrine hizmet için giriyor. Bazen bir yerde yalnız kalıyorsun, dışlanıyorsun, hizmet etme şansın kalmayınca orada kalmanın bir anlamı kalmıyor. AK Parti'de bana çok büyük destek verdi. Orada kendi evimde gibi hissediyorum kendimi. Siyasete girdiğimden beri hep yerel siyasetle de uğraştım. Eskişehir üzerinde konuştum. Eskişehir bayrak ve ülke aşkı olan insanlardır. Eskişehir'de son 10 yıldır özellikle belediyecilik hizmetlerinde gerilemeler var.

"KENTİN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ TRAFİK VE OTOPARK"

Eskişehir'de inanılmaz bir otopark sorunumuz. Deli Dumrul parası gibi her seferinde insanlarımız 35 lira para ödemek zorunda kalıyor. İnsanlar bunu yapmamak için başka yerlere arabalarını koyuyor ve daha büyük problemi ortaya çıkıyor. Biz Ulaştırma Bakanlığımızla çalışma yapıyoruz, 15 katlı kavşak, tramvayın trafiği aksattığı yerde yer altına alınması gibi projelerle trafiği yüzde 50 azaltma simülasyonumuz var. Otoparkla ilgili sorun, şehrin içinde yeterli kapalı otopark yapılamadı. İnsanlar arabalarını yollara koyuyor bu durumda.

"2 SENE İÇİNDE SUYU İÇİLEBİLİR SEVİYEYE GETİRECEĞİZ"

Eskişehir'de su problemimiz var. Suyun fiyatı 22 lira 47 kuruş. Afyon'da 6 lira 58 kuruş. Neredeyse 4 katı. İnsanlar bu durumdan inanılmaz rahatsız. Eskişehir'de belediyemizin kaynak üretememe gibi sorunu var. Bilançosunu izlediğimizde belediyenin yüzde 90 giderlerinin hepsi merkezi hükümetten gelen kaynakla karşılanıyor. Onun dışında diğer belediyeler gibi kaynak üretme şansı ve kabiliyeti olmadı bugüne kadar. Biz geldiğimiz gibi sudan kâr ediyorum demeyeceğiz. Maliyetin üstüne biraz kâr koyacağız. Yaklaşık 4 milyarlık yatırım yapıp, suyu 2 sene içinde içilebilir seviyeye getireceğiz. Şu anda bırakın içmeyi, çay dahi demleyemiyoruz.

"HIZLICA KENTSEL DÖNÜŞÜME GEÇECEĞİZ"

Eskişehir deprem konusunda riskli şehirlerden biri. Ortasından fay geçen şehrimiz. 6,5-7'ye kadar deprem ihtimali var. Yaklaşık 15 bin bina riskli alanda bulunuyor. Şehrin ortasından Porsuk suyu geçtiği için toprak sıvılaşma durumumuz var. Bu konu yaklaşık 50 bin kişiyi ilgilendiriyor. Belediyemiz kılını kıpırdatmıyor. Kentsel dönüşüme belediyenin önayak olduğu daire sayısı 24. Bizim hızlıca bölgeyi kentsel dönüşüme almamız lazım. Ben kimsenin ne canıyla oynarım ne de oynatırım. Seçimleri kazanmam durumunda hızlıca kentsel dönüşüme gireceğiz. 10 mahallede binalar çok eski, yenilenemiyor. Biz bundan sonra ülkemizde dikey mimariyi kesinlikle istemiyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın istediği doğrultusunda en fazla 4-5 kat olarak dönüşümün çok hızlı sağlanacağını düşünüyoruz.

"ÖĞRENCİLERİ ULAŞIMDA DESTEKLEYECEĞİZ"

Sayın Büyükerşen 6. dönemine girecekti. Bazı problemler yaşadılar. Yılmaz Bey'in olmaması, hanımefendinin çok tanınmaması bizim için avantaj gibi gözüküyor. Eskişehir'de hiç kimsenin parti düşündüğü yok. Eskişehir'in biriken o kadar problemi var ki. Bu işleri benim haricimde yapamayacaklarını vatandaş zaten biliyor. Eskişehir öğrenci kenti. Kafelerde öğrencilerle görüşüyorum. En büyük problem ulaşım. Eskişehir'de ulaşım çok pahalı. Aylık 50 TL'lik abonman kartı yaptık. Öğrencileri desteklemek adına.