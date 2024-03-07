AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Habertürk'te soruları yanıtladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesinde Habertürk'te Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı.

İstanbul'da ipi göğüsleyeceklerini söyleyen Kabaktepe'nin açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

2 aydır İstanbul'da ilçelerimizin hemen hemen tamamına en az bir kez uğramış olduk. Şimdi ikinci, üçüncü ziyaretlerimizi yapıyoruz. Esnafla bir araya geliyoruz, gençlerle, kadınlarla buluşuyoruz. 60 gündür tüm İstanbulla bir araya geldik. Bizim açımızdan baktığımızda Murat Kurum Başkana çok ilgi ve sevginin olduğunu, büyükşehir belediye başkanına teveccüh edecekleri izlenimi alıyoruz. Sokak, pazar siyasetçiyi terbiye eder realiteden kopmama adına. Sahadan kopmamak önemlidir. AK Parti olarak bizim temel noktamız milletimizle hareket etmektir. Projelerimizi vatandaşa anlatıyor, onlarda da karşılığını görüyoruz. Saha bize 'güçlü bir adayla sahadasınız ve neticeyi alacaksınız' diye söylüyor.

REKLAM

"TEŞKİLATIMIZ OMUZ OMUZA ÇALIŞIYOR"

20 yıllık tarihimize baktığımızda her birimimiz, komisyonumuz, teşkilatımız, ilçelerimiz, adaylarımız elinden gelen tüm gayreti sonuna kadar gösterdiler. Şimdi başta Murat Kurum başkanımız olmak üzere tüm teşkilatımızla omuz omuza en verimli çalışmayı yapıyorlar. Bazen vatandaşımız 'Şunu daha iyi yapsaydınız' diye yönlendirmeleri oluyor. En temelde baktığımızda teşkilatlarımızla adaylarımız arasında etle tırnak gibi yekvücud olmuş, hep birlikte hareket eden neticeyi almak için bu işi nasıl yapabiliriz arzusu var. İstanbul'da vatandaşla göz göze geleceksiniz, ele ele tutacaksınız. Niteliksel ve niceliksel olarak harekete geçireceksiniz. O da bizim teşkilat gücümüz. Hep birlikte çalışıyoruz.

"MURAT KURUM HEYECANLA KARŞILANDI"

Açıklandığı günden itibaren İstanbul'un tamamında Murat Kurum'un coşkuyla karşılandığını düşünüyorum. Yaptığı işlerle, tutarlılığıyla, İstanbul'un problem haline gelen sorunlarla ilgili olup, o konuları başarmış birisi olması. İstanbul'un kadınını, gencini merkeze koymuş olması. İstanbul'un problemini çözmek dışında mağduriyet, mazeret ve polemiğin dışında İstanbul'u İstanbul yapan proje, iş merkezli çalışkan, heyecanlı ve başarılı bir başkan adayı olarak algılanıyor İstanbullu hemşehrilerimiz tarafından. Geçen Avcılar'da bir seçmenimiz 'Ben başka partiye oy verdim ama adayınız çok güzel' dedi. İnşallah bu sevgi ve kabul 31 Mart'ta sandığa yansıyacak.

POLEMİKLER SEÇİM KAZANDIRIR MI?

Seçim kampanyalarında bizim odak olarak oturttuğumuz şey seçimin öznesi neyse o konuyu kampanyayı temel öznesi kılmak. İstanbul'u önümüzdeki 5 yılda milletimiz yetki verirse neler kazandıracağız? Kampanya sürecinde rakiplerin ithamları ve algı operasyonlarına sessiz kalmamız mümkün değil. Algının hakikatten hızlı yayıldığını herkes iyi biliyor. Murat Kurum başkan sahada gezerken vatandaşımızla 5 dakika sohbet ediyor, 30 saniyesini keserek algı yapıyor. Siz bunun gerçeğini söylemek zorundasınız. Rakiplerimizin oluşturduğu algılara işin hakikati ne diye vatandaşa verdiğimiz cevaplardır. Bizim temel meselemiz Murat Kurum başkanımız İstanbul'a ne kazandıracak? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Oluşturulan manipülatif hareketlere karşı gerek Murat Kurum başkan gerekse biz zaman zaman çıkıp bu işin doğrusunun ne olduğunu söylüyoruz. Algı balonlarını da elimizdeki iğneyle patlatmaya devam edeceğiz.

REKLAM

SEÇMEN İSTANBUL'DA NELERİ TALEP EDİYOR?

İstanbullu kardeşlerimizle konuştuğumuzda yerel yönetim bazdı İBB'den beklentilerini sıralarken temelde kentsel yapının yenilenmesi, deprem, kentsel dönüşüm, ulaşım, metro, sokak hayvanları, engelli ve kadınlara, gençlerimize dönük talepler. Ana başlık çevre; deprem, kentsel dönüşüm, metro, İETT, çevre ve duraksayan hizmetlerin artırılmasına dönük talepler. Çevre güvenliğini de soruyorlar. Tarihsel mirasın korunması da önemli bir başlık olarak duruyor.

"YEREL YÖNETİMLERDE MARKAYIZ"

Seçmenimiz çok bilinçli. Hiçbir seçimde aynı oyu kullanmıyor. Özellikle AK Parti seçmeni, kitlesine bir eleştiri var. AK Parti kitlesi ve seçmeni kanaatlerini dondurdu ve değiştirmiyor diye. Bazen olumsuz cümleleri kuranlar da var. 20 yıllık tarihi içerisinde AK Parti olarak girdiğimiz seçimlerin her birinde bazen bizi yukarı çıkardı bazen aşağı çekti. AK Parti seçmeni hakikaten bilinçli hareket ediyor. Yerel seçimlere bakarsak, genel seçimlerdeki oy yerel seçimlere yansımıyor. Biz şimdi bir sandıkta üç oy kullanacağız. Aynı sandıkta bile üç oyun 100, 100, 100 çıktığını görmeyeceğiz. Genel seçimde falan ilçede birinciydik, bu seçimde belediyeyi kazanacağız diye bir şey yok. Bizim yerel seçim potansiyelimiz hep yüksek oluyor. Biz yerel yönetimlerdeki hizmetlerimiz neticesinde vatandaşlarımızın tercih skalasındaki farklılığını göreceğiz. Bizim lehimize göre tecelli edeceğini göreceğiz. İnsanımız hizmetlere bakıyor, adayların kentle ilgili bağlantısına bakıyor. Biz yerel yönetimlerde marka olduğumuzu ifade ediyoruz. Üsküdar'la Kadıköy yanyana. Üsküdar'ı biz, Kadıköy'ü CHP yönetiyor. Kadıköy niçin Üsküdar kadar hizmet edememiş diye bu soruyu soruyoruz. 2019'daki sonuç bugüne yansımayacak. Biz bu seçimi göğüsleyeceğiz.

REKLAM

"İSTANBUL'DA EN AZ 30 İLÇE HEDEFİ KOYDUK"

Büyükşehir belediyesini kazanacağız. Onu görüyoruz, inanıyoruz, hissediyoruz. Mecliste çoğunluğumuzu muhafaza edeceğimizi düşünüyoruz. Geçen seçimin üstüne çıkararak bunu devam ettireceğiz diye düşünüyoruz. İstanbul'da en az 30 ilçe diyoruz ve bunun üstüne de koyacağımızı düşünüyoruz. İnanıyoruz ki, mevcut belediyelerimizden fire vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın yerel yönetimlerde kendilerine verilen hizmetten hareketle oylarının şekillendirdiğini gördük. İdeolojik sınırların, oy verme noktasında gayreti de biz vatandaşımıza giderek yapmayı çalışıyoruz. AK Partimizin belediye hizmetiyle tanışmamış seçmen arkadaşımız, CHP'nin yönettiği bir yerde 'Bu dönem AK Parti kazansın, bir dönem kalın sonra gidin. Bizim başkan başaramadı, siz gelip başarırsınız, sonra yine gidin' diyor. Partisinin ideolojik tabanında yer aldığı için bize oy verip vermemekte tereddüt ediyor. Bakırköy'de seçmen isyan ediyor. Hizmet görmediklerini söylüyor. Aynı şey İzmir'de de var. 'Bir dönem Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş'ta AK Parti'ye oy verin beğenmezseniz değiştirin' diyoruz.

"KARADENİZLİ SEÇMENİN OYUNU MURAT BAŞKAN ALACAK"

Murat Kurum başkana karşı Karadenizli seçmenin hiçbir önyargısı yok. Ben de Karadenizli bir il başkanıyım. Murat Kurum Başkan Türkiye'de 81'le sevilen bir karakter. 81 ilde eseri var. İstanbul'da seçmen kentini iyi yönetecek birini arıyor. Cumhurbaşkanımız Sivaslı bir belediye başkanından görevi aldı. Kendisi Rizeliydi. Sonra Konya, Kadir Abi Artvinli'ydi. Murat Bey Trabzonlu. Karadeniz bölgesinde Murat Kurum başkanın çok iyi bir kabulü var. İstanbul'da Karadenizli seçmenin en çoğunu Murat Kurum alacak, dolayısıyl abiz alacağız.

KENT UZLAŞISI: AÇIKÇA NE YAPTIĞINIZI SÖYLEYİN

İstiyoruz ki yapılan işin hakikatini şeffaf şekilde seçmene saygı gereği kendileri ifade etsin. İttifak yapmadık havası verilmek isteniyor. DEM'in adayının CHP yerine girdiği söyleniyor. Öncelikle bu şeffaflığı gösteremedikleri için bunu yanlış bulduğumu, gayriciddi bulduğumu, milletimize karşı saygıyla gösterilmiş bir davranış olmadığını ifade edeyim. Biz ittifaklı girdiğimiz yerlerde 'Buralarda AK Parti, buralarda MHP adayı var' diyoruz. Bu açıklıkta olması lazım. İstanbul'da DEM veya CHP'nin yaptıkları anlaşmayı seçmene saygı gereği ortaya koymaları lazım. Bazı yerlerde bir araya gelmişler, bazı yerlerde gelmemişler. Toplumun tepkisini alacaklarını düşündükleri için iki cevabı doğuracak yaklaşım izliyorlar. Birileri sorduklarında 'yok', birileri sorduğunda 'var' diyecekler. Bizim MHP ile yarıştığımız yerler. Şimdi DEM Parti'nin adayları var CHP'nin adayları var. Bunlar özde adaylar mı sözde adaylar mı? DEM Parti adaylarının sosyal medyada, konvansiyonel medyada 'Biz bu seçimi kazanacağız' dediklerini görmedim. Güçlü bir siyasi figürü İstanbul adayı yaptılar. Kendi adayları kendi oyunu alamayacak şekilde az çalışma mı yapacaklar?

REKLAM

"KANDİL'E ASKER GÖNDERİRİZ, KARANFİL DEĞİL"

Burada üçüncü farklı bir durum var. Kandil'den birileri çıkıp kent uzlaşısına olumlu baktıklarını söylüyor. Biz Türkiye'de özgürlüklerin kurumsallaşması noktasında en özgürlükçü dönemin yaşanması için çaba sarf ettik. Şiddet ve terör kırmızı çizgisine bulaşmamak önemli. Kandil tarafından bazı sözlerle onaylanıyorsa bu durumu düşünüp bakmak lazım. Bizim Kandil'e gönderecek tek askerimiz var, karanfil gönderecek halimiz yok. DEM adayı Meral Hanım'ın İstanbul'a gelip yüzde 1-2 oyla siyasi tarihinde farklı bir alana mı kayacağının göstergesi mi olacak? Onu göreceğiz. Sayın İmamoğlu'nun aldığı tavır ve açıklar 'Biz ittifak ettik merak etmeyin' anlamında ama bir ilçeye gittiklerinde 'yok öyle bir şey' deniyor. Bunu kavramsal perdelerle örtemezsiniz. Burada DEM Parti seçmeni, partisi kendi adayının arkasında durduğunda en az yüzde 80'i kendi partisine oy verir. Bugün bunu göremiyoruz. Aday var ama parti o adayı destekliyor mu? Seçmenine mesajı veriyor mu? Şu an bunu güçlendiren bir fotoğraf ve manzara yok.

"KAYBOLAN YILLAR KİTABINI ÇIKARDIK"

2 rapor yayınladık. Bu kitapçıktaki tüm veriler İBB'nin medyaya açıklamalarına, raporlarına dayanıyor. Diyoruz ki, bir insanı, belediye başkanını Ekrem Bey'i değerlendirirken, 2019'da yapacaklarınızı söylediniz, 5 yılın sonunda durumunuz nedir? Biz AK Parti olarak hangi hizmetlerin yapılmasını istiyorduk? Bazen şaka olarak gençlerin oyunlardaki levelleri gibi. Ekrem Bey 1. leveli geçemedi, onun için ikinci, üçüncü soruyu soramıyoruz. Ekrem Bey'in kendisinin ortaya koyup, İstanbullulara 'çözüm önerim var' deyip tam t rsini yaptığı, hiç yapamadığı konular var. 2012'den bu yana 850 bin konutun dönüşümü belediye, bakanlıklar ve özel sektörle yaptık. 650 bin daha yapacağız dedik.

"HODRİ MEYDAN: VAAD ETTİĞİNİZ DÖNÜŞÜMÜ GÖSTERİN"

Ekrem Bey bugün ilanlara da asmış. 3 bin dönüşüm 5 bin konut, toplam 9 bin. 115 bin denmişti, 9 bin. Habertürk ekranlarından hodri meydan diyorum; bana vaadettiğiniz 115 bin konutun yüzde 50'sini gösterin AK Parti İl Başkanı olarak o binaların önünde sizi alkışlayacağım diyorum. Söylediğinizin yüzde 10'unu yapamadığınız gibi bugün Murat Kurum başkanının açıkladığı dönüşüm projesinin gereksizliği üzerine açıklamalarda bulunuyorsunuz. Suda indirim yapacağınızı söylediniz yüzde 500 zam yaptınız. Niye bu sözünüzde durmadınız? 'İsrafı bitirdik' reklamları için 350 milyona yakın reklam bütçesi ayrılmış. Hani israfı bitirdiniz, onu da tek tek soracağız önümüzdeki günlerde. İstanbul'un bütçesinde öz kaynağı attıracağınızı söylediniz, engelleniyoruz dediniz. İBB vergi ve İller Bankası payı olarak kendisine gelmesi gereken rakamdan 1 kuruş eksik geldiğini iddia edemez. 2023 95 milyarla kapandı. Yüzde 123 fazlasıyla geldi.

"BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ 24 MART'TA"

24 Mart'ta saat 14.00'de Atatürk Havalimanı'nda 'Büyük İstanbul Mitingi'ni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla. Cumhurbaşkanımızla ilçelerin programlarını da yapacağız. Tüm İstanbullu kardeşlerimizle 24 Mart'ta buluşacağız inşallah.