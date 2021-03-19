Kurtulmuş'tan Anayasa mesajı: Çalışma grubu kurulabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitika
ABONE OL

AK Parti'li Kurtulmuş: Yeni anayasa için ortak çalışma grubu kurulabilir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının belli bir noktaya gelmesinin ardından, TBMM'de grubu bulunan partilerle ortak bir çalışma grubu kurarak, müzakere edilebileceğini belirtti.

AK Parti'li Kurtulmuş: Yeni anayasa için ortak çalışma grubu kurulabilir
Kurtulmuş'tan Anayasa mesajı: Çalışma grubu kurulabilir
0:00 / 0:00
DHA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, DHA'ya yaptığı açıklamada, yeni anayasa konusunda bütün siyasi partileri samimi ve iyi niyetli olmaya davet etti. Kurtulmuş, "Önce biz niyetlerimizden sorumluyuz. Türkiye´nin 1982 Anayasası, ondan evvel 1961 Anayasası her ikisinin ortak tarafı darbe anayasaları olmalarıdır. Her ikisinin ortak tarafı otokratik anayasaları olmalarıdır. Maalesef her ikisinin ortak tarafı üzerinde kan lekelerinin olmasıdır. Dolayısıyla Türkiye siyasetinin genel de bir sorumluluğu var. AK Parti olarak başından itibaren üzerinde durduğumuz Türkiye'nin tamamen sivil, bütün bu darbe tortularını ortadan kaldıran, demokrat, katılımcı, kapsayıcı ve milleti esas alan yeni bir anayasa yapma gücünü ortaya koyabilmesidir" diye konuştu.

"SİVİL ANAYASANIN YAPILMASI ELZEMDİR"

Kurtulmuş, çeşitli zamanlarda 1982 Anayasasının kısmen de olsa değiştiğini, ruhunun ise hala devam ettiğini belirtti. Kurtulmuş, "1982 Anayasasında çok değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı sistemi getirildi. Çok önemli devrim niteliğinde adımlar atıldı. Eyvallah. Bunlar büyük siyesi başarılardır. Ama hala anayasanın ruhu ortadır. Orada maddelerin arasına gizlenmiştir. Mesela devletin milleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğünden bahseder. Halbuki asıl olan millettir. Milletin ülkesi ve devletiyle bölünmez bütünlüğünden bahsetmek lazım. Hak ve özgürlüklerden bahseder mevcut anayasa, çok güzeldir baktığınız zaman; ama hemen arkasından 'ama' ve 'fakat' diyerek bu hak ve özgürlükleri kısıtlayan bazı çok önemli maddeleri içerir. Bütün bunların gözden geçirilmesi sivil demokratik bir anayasanın yapılması elzemdir, vaciptir" diye konuştu.

"BİRİNCİ ADIM İYİ NİYET, SAMİMİYETTİR"

Yeni anayasa yapma konusunda Meclis aritmetiğinin ayrı bir konu olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "AK Parti´nin anayasası olmaz, MHP anayasası olmaz, CHP´nin anayasası olmaz. Milletin anayasası olur ve uzlaşma metinleri olur. Bunun için de herkesin öyle gizli kapaklı değil, kim anayasa ile ilgili ne konuşuyorsa, hangi değişiklik tekliflerini gündeme getiriyorsa biz istiyoruz ki beyaz bir sayfa açalım. Bu temiz sayfa ile birlikte herkes kendi anayasasını ortaya çıkarsın. Sonuçta siyaset uzlaşabilme meselesidir. Birinci adım iyi niyettir, samimiyettir. Herkes ne düşünüyorsa eteğindeki taşları döksün. 82 anayasasının bu darbeci anayasanın tortularından kurtulmak için bir imkandır. Sonrasına bakarız. Bundan sonra, `Meclis aritmetiği yeter mi yetmez mi?´ bu ortaya çıkarılacak olan ittifakla, uyumla konsensüsle ilgili bir şeydir. Gönlümüz ister ki en yüksek konsensüsle bir anayasa çıkaralım" ifadelerini kullandı.

"ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULABİLİR"

Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının belli bir noktaya gelmesinin ardından, Meclis´te grubu bulunan partilerle ortak bir çalışma grubu kurarak, müzakere edilebileceğini belirtti. Kurtulmuş, "Gönlümüz arzu eder ki gerekli çoğunluk olan 400´ü bulup bir anayasa çıkaralım. Ama eğer öyle olmazsa 360'ı almanız lazım. 360´ı bulacak bir anayasa üzerinde çalışacağız. Onun için diyoruz ki bütün partilere 'bu çalışmayı birlikte yürütelim'. Şu anda yeni anayasa ile ilgili hazırlıklar yapılıyor. Bu hazırlıklardan sonra partimiz içeresinde belli bir noktaya gelecek. Cumhur İttifakımız MHP ile müzakere edilecek. Diğer partilerle müzakere edilecek. Ama anayasanın değişeceği bellidir. Bunun yolu TBMM'dir. TBMM komisyonlarında müzakerelere başlamadan önce, gruptaki yönetici arkadaşların bir araya gelerek, belki ortak bazı çalışma grupları oluşturarak bu konunun samimiyetle müzakere edilmesi için gayret sarf edeceğiz" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara cuma saati 19 Mart: Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak?
GÜNDEMAnkara cuma namazı saat kaçta?
"PES" DEDİRTEN OLAY! Son dakika: Eşini bıçakla ağır yaraladı! Akılalmaz savunma!
GÜNDEMEşini bıçakla ağır yaraladı! Akılalmaz savunma!
Son dakika: Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
SON DAKİKA... 15 Temmuz'un sloganı beli oldu: Türkiye Geçilmez
GÜNDEM15 Temmuz'un sloganı: Türkiye Geçilmez
AK Partili Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e tepki
GÜNDEMAK Partili Çelik'ten CHP'li Özel'e tepki
Feci kazada Ayça kusurlu bulundu!
GÜNDEMFeci kazada Ayça kusurlu bulundu!
Artvin'de yangın faciası! Son dakika: Bakanlar yardım için bölgede
GÜNDEMBakanlar bölgede! Vatandaşlara 1,5 milyon lira
MEB Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? AÖL sınav tarihleri
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman yapılacak?
İstanbul cuma namazı saat kaçta? Diyanet namaz saatleri: İstanbul cuma saati
GÜNDEMİstanbul cuma namazı saat kaçta?
Bursa Cuma namazı: 19 Mart Bursa Cuma namazı kaçta? İşte Bursa namaz vakitleri
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?