Bu nasıl bir zevk! Kangal vahşeti!

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Naci Bostancı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

12 Temmuz tarihi itibarıyla süre tamamlanıyor. Bu süreçte biz Meclis'teki arkadaşlarla görüşmeler, değerlendirmeler yaptık. İstişareler çerçevesinde Meclis Başkanlığı'na bir aday seçme konusunda Sayın Mustafa Şentop'u aday olarak görmek istediklerini ifade ettiler. Sayın Mustafa Şentop ikinci dönem itibarıyla da Meclis Başkanı adayı olarak adaylığını iletti. 2 Temmuz'da müracaatlar başlıyor. 7-14 Temmuz tarihleri arasında seçimlerin yapılması gerekiyor. Meclis'in genel eğilimi ilk tur seçimleri tamamlanması olaraktır. Birinci ve ikinci turda büyük çoğunluk, daha sonra salt çoğunluğunun oyu ile Meclis Başkanlığı seçilebilir. Takdir genel kurulun ve Meclis'indir. Aday olarak Mustafa Şentop'u göstereceğiz. Bu durumu kamuoyuna iletmek için bu basın toplantısını düzenledik.

SORULAR VE CEVAPLAR

Meclis Başkanlığı için temayül yoklaması düşünmüştük. Yaptığımız istişarelerde tek bir adayın ismi etrafında kanaatler ve eğilimler yoğunlaşınca temayüle gerek kalmadığını düşündük. Sayın Mustafa Şentop tek aday olarak öne çıkınca temayülün de gereği kalmadı.

Meclis takvimi hem milletvekillerini ve hem de gazetecileri ilgileniyor. Şu anki tahminimiz Temmuz ayı içerisinde hayli yüklü gündemimiz var. Meclisin çalışma ritmine bağlı önemli yasaları çıkarmamız gerekiyor. O yasaları bitirebilirsek uygun bir tarihte ama her hâlükârda 20'sinden sonra Meclis'e ara verme imkanı çıkabilir. Bu çalışmamıza bağlı.

Seçim ve Siyasi Partiler Yasası'na ilişkin bir heyet oluşturuldu. Bu heyet çalışmalarını sürdürüyor. Aceleye getirilecek bir konu değil. Etraflı şekilde müzakere edilip istişareler yapıldıktan sonra Meclis'e gelebilecek mahiyette bir iş. Diğer siyasi partilerle kurulacak temaslar önemli. Bu çalışmalar tamamlanınca kanun olarak Meclis'e gelebilir. Barolar konusunda ise aşağı yukarı istişareler yapıldı. Barolarla görüşüldü, ilgili kurumlarla müzakereler gerçekleştirildi. Aşağı yukarı yasanın tekemmül ettiğini söyleyebiliriz. Son birkaç değerlendirme var onlar da tamamlandığında Meclis Başkanlığı'na vereceğiz.

ŞENTOP: HAYIRLI OLSUN

Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Meclis Başkanlığı Başkanlık Divanı ve partilerin grup yönetimleri ile ilgili tespitler seçimler yapılıyor. 12 Temmuz'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılmıştı. 12 Temmuz'da ilk dönem tamamlanmış olacak, 27. yasama dönemi içerisinde. İç tüzüğe göre 10 gün önce süreç başlıyor. 5 gün adaylık, 5 günlük seçim süreci. Bu konuyla ilgili değerlendirmeler, istişareler yapıldı. Milletvekili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu.

Hayırlı olsun, Cenab-ı Hak mahcup etmesin. Yaklaşık1 saat kadar önce sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Esas gündem Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgiliydi. Benim 24 Şubat 2019'daki seçimde de bana MHP milletvekilleri destek vermişlerdi. Hem teşekkürlerimi ifade ettim hem de yeni dönemde destek konusunda kendileriyle görüştük. Kendileri olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler.

Cumhur İttifakı'nda birçok konuda birliktelik var. Karşılıklı nezaket, saygı birlikteliği. Kendileriyle istişare etmeye önem verdiğimi ifade ettim.

Resmi takvim başladıktan sonra değerlendireceğiz diğer partilerle ziyareti. 2 Temmuz'dan sonra. Daha önce toplam 10 kişi o arkadaşımızla birlikte 11 kişi oldu. 7'si iyileşti. Birisi Meclis içerisinde çalışan kameraman arkadaşı, 3 arkadaşımız Meclis personeli. Tedavilerine devam ediyorlar. Onlarla irtibatlı olabilecek bütün arkadaşlarımızın testleri yapıldı. Geçen gün 420 arkadaşımıza test yapıldı. Hiçbirisi pozitif çıkmadı. Salgının başladığı toplam vaka sayısı 11'dir. 7'si iyileşti, 4'üyle ilgili tedavi süreçlerini takip ediyoruz.

Sayın Binali Yıldırım hem siyasi hareketimizin hem de siyasi büyüklerimizden. Kendisi çok önemli görevlerde bulundu. Zor ve kritik görevlerde siyasi duruş ortaya koydu. Ciddi krizleri, Türkiye'nin aşmasında öncülük etti. Kendisine hem siyasi hareketimiz hem bizler müteşekkiriz. Dünkü açıklamasıyla beraber kendileri adaylık konusunda düşüncelerinin olmadığını ifade etti. Dünkü açıklama ve sonrasındaki gelişmelerde sayın Binali Yıldırım'ın önemli çerçeve, duruş, siyasi tecrübe ortaya koyduğunu ifade etmek isterim. Kendisine teşekkür ederim, kendisinin görüşlerinden her zaman istifa edeceğimizi belirtmek isterim.