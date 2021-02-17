AK Parti Mersin Milletvekili Taşkın:

AA

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yunus Emre'nin, ilim ve irfan sahibi arif bir kişilik olarak, şiirlerinde işlediği ahlaki değerler ve ortaya koyduğu fikirleriyle zihinlerde, gönüllerde ve dillerde güzelliklere imza attığını belirtti.

Anadolu irfanının kurucu isimlerinden Yunus Emre'nin, Anadolu insanının gönül hafızası olduğunu dile getiren Taşkın, 2021'in, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olması dolayısıyla UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir genelge yayımlayarak 2021'i "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan ettiğini vurgulayan Taşkın, bu kapsamda "Dünya Dili Türkçe" adlı yurt içinde ve dışında düzenlenecek etkinliklerin ilkinin, dün "Bizim Yunus" adıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, programda önemli mesajlar verdiğini aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

"Yunus Emre'nin bize bıraktığı en büyük miras 700 yıllık tarihimizi bizim kılan Türkçemizdir. Kültür emperyalizmine karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı öncelikle dilimizi korumaktır. Dilini kaybeden bir millet, hafızasını, benliğini hatta inancını kaybeder. Türk İslam mührünü bu topraklara vuran asıl müessese, dergahlar olmuştur. Türkçeyi korumadan milli kimliğimize sahip çıkamayız. Unutmayın, vatanı önce dil sonra ordu bekler. Bunun için Türkçemize çok sıkı sahip çıkmalıyız. 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum."