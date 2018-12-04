AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde düğüm önümüzdeki iki haftalık süreçte çözülecek. CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmelerde de iki liderin bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin haftaya yapacağı görüşmenin ardından ittifakın çerçevesi belirlenecek. AK Parti ile MHP'nin ayrı ayrı seçim kampanyası yürütmesi planlanıyor.

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinin ardından iki hafta sonunda tüm il ve ilçe adayları kamuoyuna duyurulacak.

CHP - İYİ PARTİ GÖRÜŞMELERİ

CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmelerde kritik sürece girildi. Ankara ve Antalya'da yaşanan tıkanıklığın aşılması için liderlerin bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'na sunulan raporda İstanbul, Ankara, Mersin, Adana ve Antalya'da CHP adayı desteklenmeden seçim kazanılmayacağı vurgulanırken; Manisa, Denizli, Kocaeli, Isparta, Osmaniye, Kayseri ve Konya gibi illerde İYİ Parti adayının desteklenebileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ