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AK Parti Muş belediye başkan adayı Feyat Asya
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AK Parti Muş belediye başkan adayı Feyat Asya kimdir? Feyat Asya kaç yaşında, nereli?

AK Parti Muş belediye başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında partisinin Muş Belediye başkan adayı olarak Feyat Asya ismini açıkladı. Peki; AK Parti Muş Belediye başkan adayı Feyat Asya kimdir? İşte, Feyat Asya ilgili detaylar...

27.11.2018 - 13:44 | Güncelleme:

AK Parti Muş belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. AK Parti Muş adayı Feyat Asya oldu. Peki; Feyat Asya kimdir? İşte AK Parti Muş adayı Feyat Asya ile ilgili detaylar...

FEYAT ASYA KİMDİR?

1 Mayıs 1970’de Muş’ta doğdu. Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesi'nde, lisans kısmını ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Ayrıca İlahiyat programından mezun oldu. Evli 4 çocuk babasıdır.
Çalışma hayatına 1991 yılında Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak başladı. 1995 yılında Muş İl Müftülüğü’nde memur olarak devam etti. 2005 yılında Personel Şefi, 2007 yılından beri aynı kurumda Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı.

1 Mayıs 1970’de Muş’ta doğdu. Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesi'nde, lisans kısmını ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Ayrıca İlahiyat programından mezun oldu. Evli 4 çocuk babasıdır.
Çalışma hayatına 1991 yılında Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak başladı. 1995 yılında Muş İl Müftülüğü’nde memur olarak devam etti. 2005 yılında Personel Şefi, 2007 yılından beri aynı kurumda Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı.
2000, 2004, 2006, 2010 yıllarında Mekke ve Medine'de hac organizasyonunda görev yaptı.
2007, 2010 Yıllarında Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda’da Sivil Toplum ve Devlet İlişkileri üzerinde çeşitli çalışmalarda bulundu.

2013 yılında Filistinli kardeşlerimizin durumunu yerinde görmek üzere Sivil Toplum Örgütlerinden müteşekkil bir ekiple Kudüs ve diğer Filistin kentlerinde bulundu.

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