AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK),Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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Çelik'in konuşmasından satır başları:

AKDENİZ'DE SADECE MÜLTECİLER DEĞİL İNSANLIK BOĞULUYOR

Bu insanlara uygun göç yolları oluşturmak gerekir ve bu insanlarla aramızda köprü kurmak gerekir. Avrupa'da bazı ülkelerin bu insanların denizden göçe müdahale etmemekle büyük sorumluluğu vardır. Irkçı zihniyetler çok büyük sorumluluk sahibidir. Türkiye hattındaki vizyon sayesinde ölümler az düzeye inmiştir. Bu gün tekil rakamlara inmiştir ve bazen de sıfıra yaklaşmıştır. Televizyon ekranlarda gördüğümüz gibi bazı ülkelerde bu mazlum insanların botları batırılarak ölüme terkedilmesi vicdanları yaralayan bir şeydir. Akdeniz'de sadece mülteciler değil bütün insanlı boğuluyor.

TÜRKİYE MÜLTECİ KONUSUNDA TÜM DÜNYANIN VİCDANI OLMUŞTUR

Özellikle PKK'ya karşı çağrı yapanların mültecilere seslerinin çıkmadığını görüyoruz. Mali'den karnesini cebinde taşıyarak Avrupa'ya gitmek isteyen çocuk, maalesef Akdeniz'in sularına gömüldü. Hayatını kaybeden mültecilerle ilgili otopsi çalışmasında bu çocuğun hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bir karikatürist bu çocuğu çizdi. Hayatını kaybetmiş ve balıklara resmini gösteriyordu. Bu resim bir utançtır. Bu insanlar insanlığımızın parçasıdır, bunları sahip çıkmak insanlığı yücelten bir şeydir. Türkiye, halkımız bu konuda bütün dünyanın vicdanı olabilecek bir sınav vererek bütün dünyanın vicdanı yerine geçmektedir. En çok yardım eden ülke Türkiye olmuştur, bununla gurur ve onur duyuyoruz.