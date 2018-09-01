AK Parti'nin 27. Değerlendirme ve İstişare Kampı'nın Afyonkarahisar'da değil, Ankara Kızılcahamam'da yapılacağı öğrenildi. Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrenin ardından yenilenen A Takımı ve yeni kabinesi ile en geniş değerlendirme toplantısını gerçekleştirecek.



AK Parti kurulduktan sonra Meclis çalışmalarını değerlendirmek ve strateji belirlemek için 2014 yılına kadar Kızılcahamam'da kamplarını gerçekleştirmişti. Ancak 17/25 Aralık yargı darbesi ve kampta yapılan basına kapalı toplantıların kamuoyuna sızmasının ardından toplantıların adresi değişmişti ve son dört yıldır istişare kamplarını Afyonkarahisar'da yapmaya başlamıştı.

STRATEJİ KAMPINDA YEREL SEÇİM STRATEJİSİ BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği istişare toplantısında yerel seçimlerle ilgili izlenecek stratejinin de belirleneceği ve yapılan son anketler, anketlerde öne çıkan isimlerin değerlendirileceği öğrenildi. Kampta, döviz kurundaki hareketlilik ile alınan ve alınacak tedbirlerle ilgili de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sunum yapması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran, ABD ve Almanya ziyaretleri sonrasında yapılacak kampta Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye'nin geleceği gibi başlıklar da konuşulacak. Hem yurtiçi hem yurtdışında yürütülen terör operasyonları ile ilgili de bakanlar sunum yapacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ