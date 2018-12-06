AK Parti'nin Siirt adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti'nin Siirt Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ali İlbaş, başta Siirtliler olmak üzere siyaset gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki; Ali İlbaş kimdir? İşte, Ali İlbaş ile ilgili detaylar...

ALİ İLBAŞ KİMDİR?

1967 yılında Siirt'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Siirt'te tamamladı. Siirt Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulama Mezunu olan İlbaş, Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 4. Sınıf öğrencisi.

Siirt'te İlbaş Nakliyat Tarım, Hayvancılık Ltd. Şti. ve İlbaş Petrol Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Siirt İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği kurucu başkanlığı yaptı.



Milli Gençlik Vakfı, Refah Partisi, Fazilet Partisi üyeliği, AK Parti kuruluşundan bu yana Ak Parti İl Delege Üyeliği yaptı. 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti Siirt Belediye Başkan Aday Adaylığı, aynı yıl içerisinde AK Parti Siirt İl Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı, 15 Ocak 2011 tarihinden bu yana AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevini yürüttü.

İlbaş son olarak AK Parti Belediye Siirt Başkan Adayı oldu.



Kürtçe ve Arapça biliyor. Evli ve 6 çocuk babası

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