AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyorlar AK Parti Sözcüsü Çelik: Sürekli "İsrail'in kendini savunma hakkı"ndan bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların "yaşama hakkı"ndan bahsetmiyorlar. Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyorlar. Herhangi bir ülkenin kendini savunma hakkı bir halkın ve masum insanların topyekun hedef alınması anlamına gelemez... Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur. Gazzelileri toplu cezalandırma anlayışı suçtur."

Habertürk Giriş: 17.10.2023 - 14:22 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:25 facebook

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