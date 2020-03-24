AK Parti Sözcüsü Çelik'ten

AA

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu küresel salgına verilecek en iyi cevabın evde kalmak yoluyla sosyal mesafeyi korumak olduğunu değinerek, şunları kaydetti:

"Herkes risk altında. Bir kişinin alacağı tedbir çok kişiyi korur. Dünyanın her yerini etkiliyor. Bizden önce maruz kalan yerlerin tecrübesinden faydalanalım. Özellikle yüksek risk altında olan yaşlılarımızı koruyalım. Onlara saygıyla, hürmetle, incelikle yaklaşılması çok önemlidir. Sosyal medyada bazı incitici yaklaşımlar görüyoruz. Yaşlılarımız hayat abidelerimizdir. Hayatları tek tek ve tüm toplumumuz için çok kıymetlidir."