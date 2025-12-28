Habertürk
        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e tepki

        AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e tepki

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, CHP Genel Başkanlığının 'dezenformasyon üretme merkezi gibi hareket ettiğini' ifade etti.

        Giriş: 28.12.2025 - 16:41 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:41
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada Özgür Özel’in iç ve dış politikaya ilişkin her değerlendirmesinde siyaset ve devlet hayatına dair yanlış bilgilere yer verdiğini öne sürdü.

        Bu yanlış bilgiler üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiğini belirten Çelik, 'Sonunda CHP Genel Başkanı ile yalan siyaseti arasındaki yol arkadaşlığı bir kez daha ispatlanmış olmaktadır' ifadelerini kullandı.

        "YAPTIĞI HER AÇIKLAMADA YENİ BİR YANLIŞA İMZA ATIYOR"

        Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;

        "CHP Genel Başkanlığı bir “dezenformasyon üretme merkezi” gibi hareket ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor. Üstelik bu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Sonunda ise CHP Genel başkanı ile “yalan siyaseti” arasındaki yol arkadaşlığı bir kere daha ispatlanmış oluyor.

        Cumhurbaşkanımızın siyasi dirayetini ve devletimizi yönetme iradesini milletimiz takdir etmektedir. Tüm dünya da bunu dile getirmektedir. Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi dışında kimsenin ciddiye almadığı iddiaları, sadece kötü bir siyaset sicilinin sayfalarını çoğaltmaktadır."

