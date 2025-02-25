AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Çelik CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik olarak "CHP'ye gönül veren değerli vatandaşlarımız için bunu kayda geçirmek isterim, şundan duydum bundan duydum diyerek yorum yapıyor. Bu ciddiyetsizlik bu kapasitesizlik ve maalesef bu siyaset üretmekteki zaaf giderilemiyor. CHP bir yönetim sorunu var" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamasından öne çıkan başlıklar:

Çok iyi bildiğimiz gibi CHP hiçbir zaman milletten vize alamadığı için tercih ettiği iki yol var. Bir tanesi TSK'nın siyasete karışması ve kaos ortamı oluşması ile kendisine bir siyasi yol bulmak. İkinci konu ise yargıya karışarak kadroculuk yaparak kaoslar çıkarma şeklindeydi. Bu konular tartışıla tartışıla belli bir noktaya gelindi sanıyorduk. Cumhurbaşkanımız muhalefeti dönüştürmekten bahsediyordu, bunu da muhalefeti dizayn etmek gibi lanse ettiler. Yassıada zihniyetini temsil eden bu siyasi parti gerçekleştirilen büyük dönüşümlerin sonunda, demokratik süreçlere saygı göstermeyi öğrenmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği bu büyük demokrasi dönüşümünde bunlar da dönüşerek geçmişte okullara girmesine izin vermedikleri kız çocuklarına kendi partilerinde yer vermeye çalışıyorlar. Bu dönüşümdür.

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"CHP SORUNLARINI SPEKÜLASYONLARLA KAPATMAYA ÇALIŞIYOR"

Bir siyasi partinin genel başkanı 'şundan duydum, bundan duydum' diyerekten yorum yapıyor. Bu ciddiyetsizlik, bu kayıt dışılık, demokrasi konusundaki bu kapasitesizlik maalesef giderilemiyor. CHP'de bir yönetim sorunu sürekli olarak bu tür spekülasyonlarla kapatılmaya çalışılıyor. CHP sürekli olarak bağışıklık sistemi demokrasi konusunda zayıflayan yanlış bir siyasi yazılıma sahip. Zaman zaman birtakım komutanların isimleri vererek hedef alındığını okuyoruz. Biz bunu Türkiye'ye düşmanlık yapan ülkelerin hedef aldığını biliyoruz. Ege, Libya, Suriye'de yapılan operasyonlar çerçevesinde birtakım kara propaganda yatıklarını biliyoruz. Özgür Özel çıkıp da böyle bir tutum gerçekleştirdiği zaman onların zihniyeti, Yassıada zihniyeti açısından normal ama demokrasi açısından sakıncalı bir yaklaşımdır bu. Bu tamamen antidemokratiktir, tamamen sivil siyasetin ne olduğunu anlamamaktır. Komuta kademesinde dedikodu üzerinden bir üslupla konuşamayacağını anlatmak bile gerçekten son derece üzücü.

REKLAM "CHP GENEL BAŞKANI SİLAHLI KUVVETLERİMİZİ HEDEF ALIYOR" Etrafımızdaki askeri hareketliliklere baktığımızda silahlı kuvvetleri her türlü tartışmanın dışında tutmak gerekirken silahlı kuvvetleri hedef alan açıklama CHP Genel Başkanından geliyor. Devlet kurumlarını haksız, dayanaksız şekilde hedef alan kim varsa karşısında bizi bulacak. Siyasi saldırı yapmak isteyenler buyursun yapsın, biz buradayız, bunun cevabını veririz. Milletin gözbebeği anayasaya, kanunlara millet iradesine bağlı şekilde vazifesini yerine getirirken, başkomutan Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için, birtakım operasyonlara imza atarken bunun herhangi bir şekilde siyasi parti genel başkanı tarafından hedef alınması düşünülemez. Sayın Özgür Özel kendisini Türkiye'ye karşı düşmanlık, rekabet üreten ülkelerdeki birtakım siyasetçilerle aynı kefeye konmak istiyorsa kendi bileceği iştir, buna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Libya'dan Suriye'ye kadar Akdeniz, Ege'de, dünyanın her yerinde üstün disipliniyle, askerlik sanatının erdemliğiyle herkes tarafından takdir edilen silahlı kuvvetlerimize sevgilerimizi, başarı dileklerimizi iletiyoruz. "CHP'DE SİYASİ AKLIN ASKIDAN İNMEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ" Sayın Özgür Özel tarafından Cumhur İttifakı'na, sayın Cumhurbaşkanımıza karşı askıda tutulan vicdan diyor. Sayın Bahçeli'nin Ramazan öncesinde büyük hassasiyetle her zaman yaptığı gibi vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliği ortaya koymak için kampanyaya karşı birtakım laflar sarf ediyor. Etrafımızdaki meselelere bakın, Cumhur İttifakı'nın bütün üyeleri TBMM'de ve diğer yerlerde siyasi vicdanı ve siyasi ilkeleri en yüksekte tutmak için her türlü gayreti gösteriyorlar. Bütün arkadaşlarımız bu siyasi vicdanın en önemli sözcüleri hale gelmişlerdir dünyada ve bulundukları bütün platformlarda. Askıda tutulan vicdan demesi, Özgür Özel'in başka bir şeyi örtbas etmesini görüyoruz. CHP'de askıda tutulan siyasi aklın askıdan bir türlü inmediğini görüyoruz. CHP'de gerçekten siyasi vicdan ve diğer ilkeler konusunda son derece duyarlı arkadaşlarımız var. Başka platformlarda ortaya koydukları iradeyi saygı ve takdirle karşılıyoruz. İç cephe açısından dış cepheye karşı iradeyi sürdüreceğiz. Bir şeyin askıda tutulmasından yakalanıyorsa, sayın Özel döneminde askıda tutulan siyasi akıl meselesi herkesin sabrının taşma noktasına getiren bu açıklamalar çerçevesinde konuyu ele alması gerekir.