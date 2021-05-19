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HaberlerDünyaSON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD Dışişleri'ne kınama! - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD Dışişleri'ne kınama!

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Sn Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır." dedi.

SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD Dışişleri'ne kınama! - Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın ifadelerine tepki gösterdi.

Çelik, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Sn Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anti-semitizme karşı çok güçlü mesajlar verdiğini ve vermeye devam edeceğini belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, "Anti-semitizmi ve İslam düşmanlığını mücadele edilmesi gereken nefret suçlarının başına koymaktadır. Netenyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir." dedi.

Çelik, "ABD Dışişleri bu açıklamasıyla, Sn Cumhurbaşkanımızın Yahudilere karşı sözler sarf ettiği şeklinde yalan bir beyanda bulunmuştur. Bu tavır ABD’nin İsrail'e verdiği orantısız ve haksız desteğin sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçtığını ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

"HADLERİNE DEĞİLDİR"

Filistin'de çocukları ve sivil mazlumları katledenlere duyulan tepkinin her bakımdan haklı olduğunun ve insanlık gereği altını çizen Çelik, "Bu noktada susanların bize laf söylemeye hakları olmadığı gibi çarpıtma yapmaları hadlerine değildir.

Cumhurbaşkanımızın Filistinlileri katledenlere karşı olmasının Musevi karşıtlığı olmadığını izah etme gereği bile duymuyoruz. Ama Filistinlileri katledenlere karşı çıkmayı anti-semitizm olarak yaftalayanların Filistin düşmanı olmadıklarını izah etmeleri gerekir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin "anti-semitizm"e karşı olduğunu ifade eden Çelik şu ifadeleri kullandı:

"'Holokost' felaketinin bizim dönemimimizde müfredata girmiş olması bile başlı başına Sn Cumhurbaşkanımızın ve partimizin "anti-semitizm"e karşı olduğunun güçlü bir göstergesidir.

Filistinli çocukların katledilmesine "İsrail'in kendisini savunma" hakkı diyerek destek veren ABD sözcüleri, çatışmayı sonlandırma çabalarından bahsederek Cumhurbaşkanımızı kendi görüşlerine katılmaya davet ediyor...

Dünyanın vicdanı olan insanlar tüm ülkelerin başkentlerinde Cumhurbaşkanımızın görüşleriyle aynı şekilde İsrail zulmünü protesto ediyor. Cumhurbaşkanımızı eleştirenlerin asıl kendi görüşlerinden vazgeçmeleri gerekiyor."

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