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        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avrupa ülkelerine Filistin tepkisi: Kabul edilemez

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avrupa ülkelerine Filistin tepkisi: Kabul edilemez

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa başkentlerindeki yasak ve kısıtlamalara tepki gösterdi: Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 19:43 Güncelleme: 16.10.2023 - 19:43
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        Avrupa ülkelerine Filistin tepkisi
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa ülkelerinde Filistin'le dayanışma için bir araya gelmek isteyenlere yönelik müdahalelere tepki gösterdi.

        Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerini düzenleyenlere baskı uygulamasının ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesinin kabul edilemeyeceğini kaydeden Çelik, şu değerlendirmeleri yaptı:

        "İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır. Gazze halkının günlerdir bombalanmasına ve suyunun kesilmesine ses çıkarmayanlar, insanlık vicdanında mahkum olmuştur. Bunlar Filistin'e destek gösterilerini suç haline getirmeye çalışıyor. İnsanlık vicdanı ve hayatiyeti adına yapılan gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir.

        Batılı pek çok ülkede Filistin'e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır. Çocuk ölümlerine bile seçici bir adaletle yaklaşanların adalet hakkında söyleyecek sözü yoktur."

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