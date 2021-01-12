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AK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Kendini yok hükmüne sokmuştur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde Cumhurbaşkanı" açıklamaları hakkında, "Kendini yok hükmüne sokmuştur" dedi. Numan Kurtulmuş ise "Bu millet, bu zata sandıkta haddini bir kez daha bildirecektir" ifadelerini kullandı

AK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Kendini yok hükmüne sokmuştur
Kılıçdaroğlu'na: Kendini yok hükmüne sokmuştur
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde Cumhurbaşkanı" açıklamalarına yanıt verdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” demek, milli irade düşmanı muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir" dedi.

AK Partili Çelik, Parti Meclisi öncesi konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Twitter'dan karşılık verdi. Çelik şunları söyledi:

"Cumurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir. Her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza “ sözde Cumhurbaşkanı demeye devam ediyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur.

Kılıçdaroğlu Cumhuriyetimizin değerlerine ve makamlarına saldırmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri Cumhuriyetimiz ve milletimiz nezdinde yok hükmündedir. Cumhuriyetimiz sadece ülkemizin düşmanları tarafından kullanılan zehirli bir dille Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı için “sözde” ve “özde” tartışması malum 27 Nisan’da hükümetimize muhtıra vermeye kalkanlarca kullanılmıştı. Hükümetimizin Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan cevabı ile muhtıra kağıt parçasına dönmüştü. Bunların yerini şimdi Kılıçdaroğlu’nun“MUHTIRA SİYASETİ” aldı.

Şimdi sivil siyasete saygı duyması gerekenler Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” diyerek “MUHTIRA SİYASETİ” yapıyorlar. Türkiye, siyasete verilen muhtıralardan kurtuldu ama bu millet düşmanı muhtıra siyasetinden kurtulamadı.

Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” demek, MİLLİ İRADE DÜŞMANI muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir."

NUMAN KURTULMUŞ'TAN DA AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Kurtulmuş şunları söyledi:

"Cümle alemin nasıl CHP genel başkanı olduğunu bildiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı nefret dili siyaseti kirletiyor. Demokrasi ve milli irade hazımsızlığının dozunu her geçen gün artıran bu saygısız şahsı şiddetle kınıyoruz.

Sözde Genel Başkana tavsiyemiz, gittiği bu yanlış yoldan geri dönmesi, demokrasiye, millet iradesine ve Sayın Cumhurbaşkanımız'a karşı gereken saygıya azami riayet göstermesidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini en yüksek mertebede koruyan Sayın Cumhurbaşkanımıza söz söyleyen bu şahsın Türkiye Cumhuriyeti'ni yabancılara şikayet ettiğini, onlardan aman dilediğini de çok iyi biliyoruz.

Türkiye siyasetinin her seçimde kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralara sarılarak içine düştüğü derin çukurdan çıkabileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Bu millet, bu zata sandıkta haddini bir kez daha bildirecektir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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