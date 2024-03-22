AK Partili İnan'dan Bornova Belediye Başkanı ile ilgili iddialara yönelik açıklama

AK Parti İzmir Milletvekili İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Bornova Belediye Başkan adayı Eşki'nin, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ hakkında yaptığı açıklamaya dikkat çekti.

Ömer Eşki'nin kendisini "garanti başkan" gördüğünü öne süren İnan, "Giderayak İzmir'e zarar vermeye devam ediyorlar. 25 yıl boyunca verdikleri hasarı son güne kadar devam ettiriyorlar. Artık isyan sesleri kendi arkadaşlarından, kendi partilerinin adaylarından yükseliyor." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki, katıldığı bir etkinlikte mevcut Başkan Mustafa İduğ'un kendisini zor durumda bırakmak için çalıştığını, işe alımlar ve çeşitli harcamalar yaptığını iddia etmişti.