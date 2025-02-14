Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"

Adana'da olay, 10 Şubat'ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi.

DHA'daki habere göre kız arkadaşı A.A.'nın staj yaptığı iş yerine çift tabancayla gelen Talat Ateş (20), işletmeci Fuat Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler'e (29) peş peşe ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, kayınpeder ve 2 damadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ÇOK PİŞMANIM HAYATIM KARARDI"

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Talat Ateş ifadesinde, "Kız arkadaşım orada staj yapıyordu. İş çıkışı aldığım kız arkadaşımdan taciz edildiğini öğrendim. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın staj yaptığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptım, çok pişmanım. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisin bilgisine başvurduğu A.A. da Fuat Kalaycık'ın kendisini elle taciz ettiğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Talat Ateş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.