Sosyal medya, bireylerin birbirleriyle bağlantı kurması, paylaşımda bulunması, haberlere ve bilgilere ulaşmasını sağlaması için oluşturulmuştur. Bu teknoloji zamanla günlük hayatın bir parçası hâline gelmiştir. Ancak gün geçtikçe kullanıcı sayısı ile beraber sosyal medyada geçirilen zaman neredeyse günün tamamını ele geçirmiş durumdadır.

SOSYAL MEDYA KULLANIM AMACI NEDİR?

Sosyal medya, dünyadaki gelişmeleri takip etmek, keyifli içeriklere ulaşmak, hayatımızı paylaşmak, başkalarının hayatlarından kesitler görmek ve zaman zaman sadece vakit öldürmek için kullandığımız çevrimiçi bir etkileşim aracı.

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SOSYAL MEDYANIN RUH SAĞLIĞINA OLUMLU ETKİLERİ

1. AİDİYET DUYGUSU

Kişilerin kendini ait hissedebileceği ve bununla ilgili bir alan bulabileceği platformlardır. Farklı düşüncelerden insanların olduğu ve her düşünceye açık olan bu platformlar, kişinin kendini kabul ettirebileceği ortamlar yaratmaktadır. Özellikle kişinin yakın çevresinden ve ailesinden gelen cevaplar ya da beğenirler kabul görme duygusu oluşturur.

2. YALNIZLIK HİSSİNİ AZALTMASI

Araştırmalara göre sosyal medya kullanımı sırasında diğer insanlarla yapılan etkileşimler, yalnızlık hissini ve kişinin yaşadığı depresif duyguları azaltmaktadır. Bu nedenle sağlıklı kullanıldığında psikolojik yönden bazı faydaları olduğu açıklanmaktadır.

3. İLETİŞİM KURMAYI SAĞLAR

Günümüz teknolojisi ile bilgiye ulaşmak artık çok kolay ve basittir. Sosyal medya üzerinden farklı coğrafya veya kültürlerde yaşayan kişilerle iletişim kurabilir ve o kültür hakkında merak ettiğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

SOSYAL MEDYANIN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN RUH SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ

1. YETERSİZLİK DUYGUSU

Bazı kişiler, kabul edilme ya da onaylanma arzusu taşır. Bu kişiler sosyal medya gibi platformlarda etkileşimlerini farklı kişilerle karşılaştırdıklarında ve bu kişilere oranla daha az etkileşim aldıklarını gördüklerinde yetersiz hisseder ve psikolojik yönden olumsuz etkilenebilir. Bu kişilerin psikolojilerini iyileştirecek farklı fobiler edinmesi veya bir psikologdan destek alması gerekebilir.

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2. UYKU BOZUKLUKLARI

Sosyal medya kullanımı genellikle hayatın bir parçası olarak tüm güne yayılır. Birçok kişi için yatmadan önce sosyal medyada gezinmek, paylaşılanlara bakmak veya insanlarla sohbet etmek bir alışkanlıktır. Özellikle uyumadan önceki aşırı sosyal medya kullanımı uyku kalitesini etkileyebilir. Ekranlardan yayılan mavi ışık vücudun doğal uyku ve uyanıklık dengesini bozabilir. Mavi ışık vücudu uyanık tutan beyin bölgelerini uyarır ve uyku saatlerinde enerjik hissedilmesine neden olabilir. Bu durum geç uyumaya, yeterli uykuyu alamamaya ve zamanla birtakım uyku bozukluklarının oluşmasına yol açabilir.