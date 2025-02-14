BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
BDDK'dan yapılan duyuruya göre tüketici kredilerinde kredi tutarı; 125 bin TL ve altında olan krediler için otuz altı ay, kredi tutarı 125 bin TL'nin üzerinde olup 250 bin TL'nin üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay, kredi tutarı 250 bin TL'nin üzerinde olan krediler için on iki ay olarak belirlendi
BDDK'dan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile;
Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine
ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak
aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
- Kredi tutarı 125.000 Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay,
- Kredi tutarı 125.000 Türk Lirasının üzerinde olup 250.000 Türk Lirasının üzerinde
olmayan krediler için yirmi dört ay,
- Kredi tutarı 250.000 Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay."
Bu değişiklikten önce 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı tanınıyordu