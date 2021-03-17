Akademik çalışma programı başvuru nasıl yapılır? Akademik Çalışma Programı başvuru şartları nelerdir? Sorusu lisans, yüksek lisan ve doktora programı öğrencileri tarafından merak konusu oldu. İşte iŞKUR Akademik Çalışma Programı başvuru şartları

İŞKUR AKADEMİ ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURU

AKADEMİK ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

LİSANS ÖĞRENCİLERİ BAŞVURU ŞARTI:

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak

3,30 veya 83,66 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak

Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 70 puan almış olmak

Program başvuru döneminde, üniversite hazırlık sınıfı yarıyıl dönemleri hariç, 4. yarıyılı tamamlamış olmak

Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 5.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapan personel olmamak şartları aranmaktadır.

Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma hayatı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.

Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak

3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak

Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak

Tez aşamasında olmak ya da ders aşamasında olmakla birlikte tez önerisini hazırlamış olmak

Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 7.500 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak

Özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır.

Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma hayatı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.

Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak,

3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak

Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak

Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak ve tez çalışmasını gerçekleştiriyor olmak

Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 10.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak

Özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır.

Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma hayatı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.

Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır