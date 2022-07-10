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Akaryakıt fiyatlarında önce indirim sonra zam! 10 Temmuz güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Petrol ve dolar piyasalarındaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberlerini de beraberinde getiriyor. Brent petrol piyasalarında gözlemlenen düşüşle beraber motorin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim yapılmıştı. 8 Temmuz Cuma günü uygulanan indirimin ardından Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz'da motorin fiyatlarına yeni zam yapıldı. İşte, 10 Temmuz güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son dakika gelişmeleri…

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  • Akaryakıt fiyatlarında önce indirim sonra zam! 10 Temmuz 2022 Pazar LPG, motorin fiyatları (mazot) ve benzin fiyatlarında son durum ne? Zamlı motorin fiyatı ne kadar?

    Benzin fiyatları ve motorin fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Piyasalardaki durgunluk endişesiyle birlikte petrol fiyatları 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altını görürken 8 Temmuz Cuma günü itibariyle motorin fiyatlarına  2 lira 10 kuruş indirim uygulanmıştı. Fakat Kurban Bayramı sabahı araç sahiplerini üzecek akaryakıt zammı haberi geldi ve motorin fiyatına zam yapıldı. İşte, benzin motorine zam sonrası 10 Temmuz 2022 LPG, motorin fiyatları ve benzin fiyatlarında son durum...
  • Akaryakıt fiyatlarında önce indirim sonra zam! 10 Temmuz 2022 Pazar LPG, motorin fiyatları (mazot) ve benzin fiyatlarında son durum ne? Zamlı motorin fiyatı ne kadar?

    PETROLDE DÜŞÜŞ YÜZDE 5'İ AŞTI!

    Petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin güçlenmesiyle talebin azalacağına yönelik endişelerle düşeş geçti. Ham petrol fiyatı 11 Mayıs gününden itibaren ilk kez 100 doların altına düştü.

    Dünya genelinde görülen yükselen enflasyon ve resesyon endişeleri küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80 seviyelerine gerilerken ons altın ve borsalarda yüzde 3'e varan düşüşler var. Dolar endeksi ise 106 puanı aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Enerji belirsizliği yaşayan Avrupa'da, Norveç'te gaz endüstri çalışanlarının grevinin de etkisiyle Euro/dolar çaprazı 1,02'li seviyelere indi. Resesyon endişelerin enerjiye olan talebi düşüreceği beklentisiyle petrolde günlük düşüş yüzde 5'i aştı.
  • Akaryakıt fiyatlarında önce indirim sonra zam! 10 Temmuz 2022 Pazar LPG, motorin fiyatları (mazot) ve benzin fiyatlarında son durum ne? Zamlı motorin fiyatı ne kadar?

    MOTORİNE İNDİRİM UYGULANMIŞTI!

    Motorin (mazot) grubuna 8 Temmuz Cuma günü geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruş indirim geldi. Bu indirim ile beraber motorin litre fiyatı 25 lira'nın altına geriledi.
  • Akaryakıt fiyatlarında önce indirim sonra zam! 10 Temmuz 2022 Pazar LPG, motorin fiyatları (mazot) ve benzin fiyatlarında son durum ne? Zamlı motorin fiyatı ne kadar?

    MOTORİNE ÖNCE İNDİRİM SONRA ZAM!

    2022 yılında benzin fiyatlarına yüzde 225, motorin fiyatlarına yüzde 264 zam yapıldı. Petrol piyasalarındaki düşüş geçtiğimiz günlerde akaryakıt indirimi haberlerini beraberinde getirmişti. 

    Sektör kaynaklarında edinilen bilgiye göre; 9 Temmuz Cumartesi günü itibariyle motorin fiyatına 81 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt zammının ardından motorin fiytları yeniden 25 liranın üzerine çıktı.
  • Akaryakıt fiyatlarında önce indirim sonra zam! 10 Temmuz 2022 Pazar LPG, motorin fiyatları (mazot) ve benzin fiyatlarında son durum ne? Zamlı motorin fiyatı ne kadar?

    MOTORİN ZAMMI SONRASI GÜNCEL FİYATLAR NASIL OLDU?

    Son uygulanan motorin indiriminin ardından İstanbul'da Anadolu yakasında motorinin zamlı fiyatı 25,40 TL, Avrupa yakasında 25,37 TL oldu.
  • Akaryakıt fiyatlarında önce indirim sonra zam! 10 Temmuz 2022 Pazar LPG, motorin fiyatları (mazot) ve benzin fiyatlarında son durum ne? Zamlı motorin fiyatı ne kadar?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 10 TEMMUZ 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 25,19 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,49 TL
  • Akaryakıt fiyatlarında önce indirim sonra zam! 10 Temmuz 2022 Pazar LPG, motorin fiyatları (mazot) ve benzin fiyatlarında son durum ne? Zamlı motorin fiyatı ne kadar?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 25,18 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,37 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,72 TL
  • Akaryakıt fiyatlarında önce indirim sonra zam! 10 Temmuz 2022 Pazar LPG, motorin fiyatları (mazot) ve benzin fiyatlarında son durum ne? Zamlı motorin fiyatı ne kadar?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 25,30 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 25,49 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 10,74 TL
  • Akaryakıt fiyatlarında önce indirim sonra zam! 10 Temmuz 2022 Pazar LPG, motorin fiyatları (mazot) ve benzin fiyatlarında son durum ne? Zamlı motorin fiyatı ne kadar?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 25,32 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,43 TL

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