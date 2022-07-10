Benzin fiyatları ve motorin fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Piyasalardaki durgunluk endişesiyle birlikte petrol fiyatları 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altını görürken 8 Temmuz Cuma günü itibariyle motorin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim uygulanmıştı. Fakat Kurban Bayramı sabahı araç sahiplerini üzecek akaryakıt zammı haberi geldi ve motorin fiyatına zam yapıldı. İşte, benzin motorine zam sonrası 10 Temmuz 2022 LPG, motorin fiyatları ve benzin fiyatlarında son durum...